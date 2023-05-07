https://ria.ru/20230507/bpla-1870316889.html

Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря - РИА Новости, 07.05.2023

Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 — над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:30

2023-05-07T14:30

2023-05-07T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

бпла

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 — над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в заявлении.Ещё 10 украинских дронов было сбито за минувшие сутки в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 418 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230507/samolet-1870306301.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html

черное море

россия

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безопасность, черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика