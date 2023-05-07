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Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря - РИА Новости, 07.05.2023
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14:30 07.05.2023 (обновлено: 15:08 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/bpla-1870316889.html
Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря
Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря - РИА Новости, 07.05.2023
Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря
Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 — над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:30
2023-05-07T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
бпла
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 — над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в заявлении.Ещё 10 украинских дронов было сбито за минувшие сутки в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 418 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230507/samolet-1870306301.html
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безопасность, черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 22 украинских беспилотника над акваторией Черного моря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника, из них 22 — над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.
"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в заявлении.
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Ещё 10 украинских дронов было сбито за минувшие сутки в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области.
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"Также за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 418 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БПЛАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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