https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870263876.html

Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым

Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым - РИА Новости, 07.05.2023

Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым

Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T06:06

2023-05-07T06:06

2023-05-07T10:32

специальная военная операция на украине

севастополь

бпла

россия

херсонес

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774649_0:101:3076:1831_1920x0_80_0_0_1b2463ed4217d9ff34c25a477076fc25.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Никакие объекты в городе не пострадали, отметил губернатор, добавив, что всего беспилотников было десять."Все службы продолжают контроль обстановки", — заключил он.Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. По его словам, жертв и разрушений нет.Накануне над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. На полуострове бессрочно действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html

севастополь

россия

херсонес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, бпла, россия, херсонес, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)