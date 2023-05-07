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Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 07.05.2023 (обновлено: 10:32 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870263876.html
Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым
Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым - РИА Новости, 07.05.2023
Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым
Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T06:06
2023-05-07T10:32
специальная военная операция на украине
севастополь
бпла
россия
херсонес
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Никакие объекты в городе не пострадали, отметил губернатор, добавив, что всего беспилотников было десять."Все службы продолжают контроль обстановки", — заключил он.Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. По его словам, жертв и разрушений нет.Накануне над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. На полуострове бессрочно действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html
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севастополь, бпла, россия, херсонес, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, БПЛА, Россия, Херсонес, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым

Губернатор Севастополя: ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска запустили по Крыму и Севастополю не менее десяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе Пятого километра, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола", — написал он.

Никакие объекты в городе не пострадали, отметил губернатор, добавив, что всего беспилотников было десять.
"Все службы продолжают контроль обстановки", — заключил он.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. По его словам, жертв и разрушений нет.
Накануне над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал.
На полуострове бессрочно действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБПЛАРоссияХерсонесМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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