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Берлускони вынес приговор Европе - РИА Новости, 07.05.2023
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11:51 07.05.2023 (обновлено: 12:42 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/berluskoni-1870296360.html
Берлускони вынес приговор Европе
Берлускони вынес приговор Европе - РИА Новости, 07.05.2023
Берлускони вынес приговор Европе
С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в видеообращении из миланской клиники "Сан-Раффаэле". РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:51
2023-05-07T12:42
в мире
италия
китай
европа
сильвио берлускони
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в видеообращении из миланской клиники "Сан-Раффаэле"."Если Китай — я говорю это, естественно, утрируя, — однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык", — сказал он.По мнению Берлускони, в Европейском союзе должна быть единая военная политика, с тесным сотрудничеством между армиями всех стран, с увеличением военных расходов и созданием совместных сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тысяч человек.На этой неделе газета Corriere della Sera написала, что военная помощь Украине значительно истощила запасы боеприпасов в Италии и это становится проблемой с точки зрения национальной безопасности.
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в мире, италия, китай, европа, сильвио берлускони
В мире, Италия, Китай, Европа, Сильвио Берлускони
Берлускони вынес приговор Европе

Экс-премьер Италии Берлускони: мало кто в мире считается с Европой

© AP Photo / Antonio CalanniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в видеообращении из миланской клиники "Сан-Раффаэле".
"Если Китай — я говорю это, естественно, утрируя, — однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык", — сказал он.
По мнению Берлускони, в Европейском союзе должна быть единая военная политика, с тесным сотрудничеством между армиями всех стран, с увеличением военных расходов и созданием совместных сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тысяч человек.
На этой неделе газета Corriere della Sera написала, что военная помощь Украине значительно истощила запасы боеприпасов в Италии и это становится проблемой с точки зрения национальной безопасности.
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