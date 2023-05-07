https://ria.ru/20230507/avtovaz-1870317903.html

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа"

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 07.05.2023

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа"

"Ростех" вышел из состава акционеров "АвтоВАЗа", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:35

2023-05-07T14:35

2023-05-07T14:35

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москва

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автоваз

ростех

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Ростех" вышел из состава акционеров "АвтоВАЗа", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Да, действительно, вышли из капитала", - сообщили в "Ростехе", отвечая на соответствующий вопрос. Речь идёт о передаче 32,3% в "Лада авто холдинг" - совместном предприятии, контролирующим "АвтоВАЗ" - в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", следует из данных ЕГРЮЛ. СП "Лада авто холдинг" было зарегистрировано в конце 2021 года, по сути это был перевод актива, контролирующего "АвтоВАЗ", в российскую юрисдикцию. До этого компания контролировалась через голландское СП Alliance Rostec Auto B.V. Ей владели "Ростех" (32,3%) и Renault (67,7%). После начала СВО французский автоконцерн принял решение уйти из РФ: доля в "АвтоВАЗе" была передана ФГУП "НАМИ", а завод в Москве - правительству столицы. Таким образом, теперь ФГУП "НАМИ" стало 100% владельцем "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230425/lada-1867690895.html

https://ria.ru/20230502/natsproekt-1869113121.html

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экономика, авто, россия, москва, тольятти, автоваз, ростех, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"