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В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы - РИА Новости, 07.05.2023
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09:14 07.05.2023 (обновлено: 16:06 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы - РИА Новости, 07.05.2023
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:14
2023-05-07T16:06
в мире
австрия
украина
вена
австрийская партия свободы
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы."Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой", — призвал читатель."Уважаемый господин посол! Если вы еще не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — заметил второй."Мало того что президент требует все больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране", — возмутился третий."Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?" — задался вопросом комментатор."Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства", — заключили участники дискуссии.Русская община Вены запланировала две акции на 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за Вену пали 80 тысяч бойцов Красной армии. Более 40 тысяч советских граждан погибли в концентрационных лагерях на территории Австрии.
https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html
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в мире, австрия, украина, вена, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Украина, Вена, Австрийская партия свободы
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы

Австрийцы осудили призыв посла Украины запретить русским общинам открыто отмечать 9 Мая

© AFP 2023 / JOE KLAMARСолдаты австрийского почетного караула перед церемонией возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вене
Солдаты австрийского почетного караула перед церемонией возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вене - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Солдаты австрийского почетного караула перед церемонией возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы.
"Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой", — призвал читатель.
"Уважаемый господин посол! Если вы еще не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — заметил второй.
"Мало того что президент требует все больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране", — возмутился третий.
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"Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?" — задался вопросом комментатор.
"Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства", — заключили участники дискуссии.
Русская община Вены запланировала две акции на 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за Вену пали 80 тысяч бойцов Красной армии. Более 40 тысяч советских граждан погибли в концентрационных лагерях на территории Австрии.
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