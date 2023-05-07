https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html

В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы

В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы - РИА Новости, 07.05.2023

В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы

Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:14

2023-05-07T09:14

2023-05-07T16:06

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австрия

украина

вена

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы."Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой", — призвал читатель."Уважаемый господин посол! Если вы еще не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — заметил второй."Мало того что президент требует все больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране", — возмутился третий."Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?" — задался вопросом комментатор."Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства", — заключили участники дискуссии.Русская община Вены запланировала две акции на 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за Вену пали 80 тысяч бойцов Красной армии. Более 40 тысяч советских граждан погибли в концентрационных лагерях на территории Австрии.

https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html

https://ria.ru/20230506/flag-1870178184.html

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в мире, австрия, украина, вена, австрийская партия свободы