https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы - РИА Новости, 07.05.2023
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:14
2023-05-07T09:14
2023-05-07T16:06
в мире
австрия
украина
вена
австрийская партия свободы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870293744_0:85:3039:1794_1920x0_80_0_0_0c0505a68cabf2ea2fb1c0d41dcd5f78.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы."Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой", — призвал читатель."Уважаемый господин посол! Если вы еще не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — заметил второй."Мало того что президент требует все больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране", — возмутился третий."Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?" — задался вопросом комментатор."Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства", — заключили участники дискуссии.Русская община Вены запланировала две акции на 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за Вену пали 80 тысяч бойцов Красной армии. Более 40 тысяч советских граждан погибли в концентрационных лагерях на территории Австрии.
https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867630336.html
https://ria.ru/20230506/flag-1870178184.html
австрия
украина
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870293744_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_1991193331a3a976f6773bb0a348098c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, украина, вена, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Украина, Вена, Австрийская партия свободы
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
Австрийцы осудили призыв посла Украины запретить русским общинам открыто отмечать 9 Мая
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Читатели Exxpress
осудили посла Украины в Австрии Василия Химинца за призыв запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы.
"Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой", — призвал читатель.
"Уважаемый господин посол! Если вы еще не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — заметил второй.
"Мало того что президент требует все больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране", — возмутился третий.
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
"Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?" — задался вопросом комментатор.
"Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства", — заключили участники дискуссии.
Русская община Вены запланировала две акции на 7 и 9 мая. В 1945 году в боях за Вену пали 80 тысяч бойцов Красной армии. Более 40 тысяч советских граждан погибли в концентрационных лагерях на территории Австрии.
Посольство России прокомментировало запрет Германии на флаги в День Победы