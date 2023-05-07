https://ria.ru/20230507/avdeevka-1870288249.html
Под Авдеевкой украинские минометчики попали под двойной удар
Под Авдеевкой украинские минометчики попали под двойной удар - РИА Новости, 07.05.2023
Под Авдеевкой украинские минометчики попали под двойной удар
Украинская авиация отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же минометчиков под Авдеевкой, а затем по тем же координатам нанесли удар российские... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:47
2023-05-07T10:47
2023-05-07T11:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Украинская авиация отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же минометчиков под Авдеевкой, а затем по тем же координатам нанесли удар российские летчики, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник. "Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью", — сказал он. По словам собеседника агентства, такая "меткость" его порадовала. Он предположил, что украинские летчики побоялись подлететь ближе, чтобы их не сбили, поэтому стреляли куда смогли, не думая, что там стоят их войска. "Буквально через полтора часа наша авиация по нашим координатам поразила их позиции. Сегодня украинские военнослужащие были атакованы двумя армиями. Получается, с двух сторон прилетело с воздуха — с их стороны и с нашей", — констатировал боец. Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка.
https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869324965.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Под Авдеевкой украинские минометчики попали под двойной удар
Боец с позывным Дачник: по минометчикам ВСУ под Авдеевкой ударили их авиация и российская
ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Украинская авиация отстреляла полные боекомплекты по позициям своих же минометчиков под Авдеевкой, а затем по тем же координатам нанесли удар российские летчики, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник.
"Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, такая "меткость" его порадовала. Он предположил, что украинские летчики побоялись подлететь ближе, чтобы их не сбили, поэтому стреляли куда смогли, не думая, что там стоят их войска.
"Буквально через полтора часа наша авиация по нашим координатам поразила их позиции. Сегодня украинские военнослужащие были атакованы двумя армиями. Получается, с двух сторон прилетело с воздуха — с их стороны и с нашей", — констатировал боец.
Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка
.
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