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В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека - РИА Новости, 07.05.2023
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23:40 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/avariya-1870397110.html
В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека
В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека - РИА Новости, 07.05.2023
В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли три человека, сообщают в управлении главка МВД России по региону. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:40
2023-05-07T23:40
происшествия
краснодарский край
авто
россия
октябрьский
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли три человека, сообщают в управлении главка МВД России по региону. Авария произошла на автодороге "Ейск-Ясенская", близ поселка Октябрьский. По данным ведомства, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобилей Kia Spectra и Hyundai Accent. "По предварительным данным, погибли три человека: 31-летняя водитель Kia Spectra, водитель и пассажир второй иномарки. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, авто, россия, октябрьский
Происшествия, Краснодарский край, Авто, Россия, Октябрьский
В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека

В ДТП с двумя легковушками на трассе Краснодарского края погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли три человека, сообщают в управлении главка МВД России по региону.
Авария произошла на автодороге "Ейск-Ясенская", близ поселка Октябрьский. По данным ведомства, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобилей Kia Spectra и Hyundai Accent.
"По предварительным данным, погибли три человека: 31-летняя водитель Kia Spectra, водитель и пассажир второй иномарки. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияКраснодарский крайАвтоРоссияОктябрьский
 
 
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