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В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека

В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека - РИА Новости, 07.05.2023

В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли три человека, сообщают в управлении главка МВД России по региону. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:40

2023-05-07T23:40

2023-05-07T23:40

происшествия

краснодарский край

авто

россия

октябрьский

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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли три человека, сообщают в управлении главка МВД России по региону. Авария произошла на автодороге "Ейск-Ясенская", близ поселка Октябрьский. По данным ведомства, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобилей Kia Spectra и Hyundai Accent. "По предварительным данным, погибли три человека: 31-летняя водитель Kia Spectra, водитель и пассажир второй иномарки. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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происшествия, краснодарский край, авто, россия, октябрьский