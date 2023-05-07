https://ria.ru/20230507/ataka-1870272602.html

"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым

"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым - РИА Новости, 07.05.2023

"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым

Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:02

2023-05-07T09:02

2023-05-07T09:03

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Две баллистические ракеты, запущенные украинским ракетным комплексом "Гром-2", были сбиты силами ПВО над Крымом в субботу. По данным властей региона, разрушений и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870263876.html

запорожье

запорожская область

республика крым

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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, республика крым