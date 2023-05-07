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"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 07.05.2023 (обновлено: 09:03 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/ataka-1870272602.html
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым - РИА Новости, 07.05.2023
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:02
2023-05-07T09:03
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Две баллистические ракеты, запущенные украинским ракетным комплексом "Гром-2", были сбиты силами ПВО над Крымом в субботу. По данным властей региона, разрушений и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870263876.html
запорожье
запорожская область
республика крым
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым

Рогов: украинские войска вели ракетную атаку на Крым из подконтрольного им Запорожья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Две баллистические ракеты, запущенные украинским ракетным комплексом "Гром-2", были сбиты силами ПВО над Крымом в субботу. По данным властей региона, разрушений и пострадавших нет.
«
"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК "Гром-2". Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Крым - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Более десяти украинских беспилотников пытались ночью атаковать Крым
Вчера, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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