https://ria.ru/20230507/ataka-1870272602.html
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым - РИА Новости, 07.05.2023
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:02
2023-05-07T09:02
2023-05-07T09:03
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами "Гром-2" из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Две баллистические ракеты, запущенные украинским ракетным комплексом "Гром-2", были сбиты силами ПВО над Крымом в субботу. По данным властей региона, разрушений и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870263876.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
"Прилетит вежливая ракета". Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
Рогов: украинские войска вели ракетную атаку на Крым из подконтрольного им Запорожья