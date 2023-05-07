Рейтинг@Mail.ru
В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870395303.html
В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти"
В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2023
В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти"
Более 150 российских соотечественников и граждан Мексики приняли участие в воскресной акции "Стена памяти" в Мехико, посвященной годовщине победы Советского... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:08
2023-05-07T23:08
в мире
мехико (штат)
россия
мексика
мехико (город)
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Более 150 российских соотечественников и граждан Мексики приняли участие в воскресной акции "Стена памяти" в Мехико, посвященной годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. "Радостно видеть и приветствовать не только моих непосредственных коллег, но и наших соотечественников и мексиканских друзей - сегодня очень важны такие понятия, как единство, сплоченность и солидарность, особенно в эти праздничные дни, когда мы вспоминаем и чествуем великую победу", - заявил в ходе мероприятия посол России в Мехико Николай Софинский. Акция "Стена памяти" проходит у российского посольства в Мехико с 2015 года в рамках "Бессмертного полка" - из-за сложностей согласования уличного шествия она с самого начала была организована в формате фотовыставки на внешних стенах посольства. В этом году их украсили почти 500 портретов ветеранов - родных участников акции, а поделиться воспоминаниями пришли более 150 человек. "Я и мои друзья - антиимпериалисты, и мы здесь, чтобы поддержать мировую борьбу с империализмом, которую ведут сегодня Россия и Китай ... народы Латинской Америки, Мексики и всего мира поддерживают эту борьбу", - рассказал РИА Новости Алехандро Сентено, один из участников акции. Вместе с единомышленниками они принесли к посольству РФ большой российский триколор и расположились с ним в первых рядах зрителей. Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.
https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870388269.html
мехико (штат)
россия
мексика
мехико (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мехико (штат), россия, мексика, мехико (город), день победы
В мире, Мехико (штат), Россия, Мексика, Мехико (город), День Победы
В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти"

В Мехико более 150 соотечественников и мексиканцев приняли участие в акции "Стена памяти"

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Более 150 российских соотечественников и граждан Мексики приняли участие в воскресной акции "Стена памяти" в Мехико, посвященной годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
"Радостно видеть и приветствовать не только моих непосредственных коллег, но и наших соотечественников и мексиканских друзей - сегодня очень важны такие понятия, как единство, сплоченность и солидарность, особенно в эти праздничные дни, когда мы вспоминаем и чествуем великую победу", - заявил в ходе мероприятия посол России в Мехико Николай Софинский.
Мемориальный комплекс в Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны
Вчера, 22:58
Акция "Стена памяти" проходит у российского посольства в Мехико с 2015 года в рамках "Бессмертного полка" - из-за сложностей согласования уличного шествия она с самого начала была организована в формате фотовыставки на внешних стенах посольства. В этом году их украсили почти 500 портретов ветеранов - родных участников акции, а поделиться воспоминаниями пришли более 150 человек.
"Я и мои друзья - антиимпериалисты, и мы здесь, чтобы поддержать мировую борьбу с империализмом, которую ведут сегодня Россия и Китай ... народы Латинской Америки, Мексики и всего мира поддерживают эту борьбу", - рассказал РИА Новости Алехандро Сентено, один из участников акции. Вместе с единомышленниками они принесли к посольству РФ большой российский триколор и расположились с ним в первых рядах зрителей.
Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.
Фейерверки и праздничная подсветка: акция Свет Великой Победы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"
Вчера, 21:50
 
В миреМехико (штат)РоссияМексикаМехико (город)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала