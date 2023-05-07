https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870395303.html

В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти"

В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2023

В Мехико более 150 соотечественников приняли участие в акции "Стена памяти"

Более 150 российских соотечественников и граждан Мексики приняли участие в воскресной акции "Стена памяти" в Мехико, посвященной годовщине победы Советского... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:08

2023-05-07T23:08

2023-05-07T23:08

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Более 150 российских соотечественников и граждан Мексики приняли участие в воскресной акции "Стена памяти" в Мехико, посвященной годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. "Радостно видеть и приветствовать не только моих непосредственных коллег, но и наших соотечественников и мексиканских друзей - сегодня очень важны такие понятия, как единство, сплоченность и солидарность, особенно в эти праздничные дни, когда мы вспоминаем и чествуем великую победу", - заявил в ходе мероприятия посол России в Мехико Николай Софинский. Акция "Стена памяти" проходит у российского посольства в Мехико с 2015 года в рамках "Бессмертного полка" - из-за сложностей согласования уличного шествия она с самого начала была организована в формате фотовыставки на внешних стенах посольства. В этом году их украсили почти 500 портретов ветеранов - родных участников акции, а поделиться воспоминаниями пришли более 150 человек. "Я и мои друзья - антиимпериалисты, и мы здесь, чтобы поддержать мировую борьбу с империализмом, которую ведут сегодня Россия и Китай ... народы Латинской Америки, Мексики и всего мира поддерживают эту борьбу", - рассказал РИА Новости Алехандро Сентено, один из участников акции. Вместе с единомышленниками они принесли к посольству РФ большой российский триколор и расположились с ним в первых рядах зрителей. Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.

https://ria.ru/20230507/memorialy-1870394202.html

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870388269.html

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мексика

мехико (город)

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в мире, мехико (штат), россия, мексика, мехико (город), день победы