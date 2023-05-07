https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870388269.html

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2023

В Волгограде прошла акция "Свет Великой Победы"

Акция "Свет Великой Победы" стартовала у памятника речникам "Бронекатер БК-31" в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:50

2023-05-07T21:50

2023-05-07T22:02

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ВОЛГОГРАД, 7 мая - РИА Новости. Акция "Свет Великой Победы" стартовала у памятника речникам "Бронекатер БК-31" в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.Впервые в этом году "Свет Великой Победы" решили показать на мемориале "Бронекатер БК-31", который был открыт в 2022 году на центральной набережной города. Акция будет проходить и на Мамаевом кургане, и у БК-31 7, 8 и 9 мая в вечернее время.В субботу возле комплекса, несмотря прохладную погоду и дождь собрались несколько сотен человек. Видеоинсталляция на стеклянные стенах мемориала рассказала об истории бронекатера, о его гибели во время Сталинградской битвы. Судно затонуло вместе с экипажем. В 2017 году БК-31 был поднят со дна Волги и отреставрирован, найденные вещи 11 бойцов, а также сохранившиеся части вооружения и технические предметы были переданы в музей.Также сегодня стартует акция "Свет Великой Победы" и на мемориальном комплексе на Мамаевом кургане. По информации администрации области, в этом году зрители увидят картины по истории России.Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию - при помощи проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам - бронекатер БК-31, который затонул во время Сталинградской битвы и был поднят со дна Волги в 2017 году, - был открыт 17 июля 2022 года при участии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Фейерверки и праздничная подсветка: акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане Фейерверки и праздничная подсветка: акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане 2023-05-07T21:50 true PT0M23S

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общество, волгоград, россия, день победы