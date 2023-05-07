https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870375553.html

Акцию детского движения "Окна победы" поддержали во многих странах

Акцию детского движения "Окна победы" поддержали во многих странах - РИА Новости, 07.05.2023

Акцию детского движения "Окна победы" поддержали во многих странах

Акцию "Окна победы" Российского движения детей и молодежи "Движение первых" поддержали во многих странах мира, заявил председатель правления движения Григорий... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:37

2023-05-07T20:37

2023-05-07T20:37

в мире

россия

бангладеш

франция

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

япония

турция

болгария

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акцию "Окна победы" Российского движения детей и молодежи "Движение первых" поддержали во многих странах мира, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. Ранее "Движение первых" определило 50 трафаретов-победителей для акции "Окна победы", в рамках которой детские центры, учреждения спорта, детские сады, вузы и колледжи, а также российские посольства и представительства Россотрудничества в разных странах мира украсят окна картинами, посвященными Великой Победе, на 9 мая. "Наша акция "Окна Победы" получила поддержку и признание в разных странах. Это свидетельствует о том, что Русский мир, где бы ни жили наши соотечественники, знает историю своей Родины и помнит великий подвиг отцов и дедов. Акция Движения Первых – это действительно важная миссия на пути укрепления исторической памяти народов в любом уголке земного шара", - приводит слова Гурова пресс-служба движения. Как уточнили в пресс-службе, акцию поддержали сотрудники посольства РФ в Бангладеше, соотечественники во Франции, Японии, Турции, Болгарии, Белоруссии, Египте, Танзании, Израиле, Монголии, Иордании, Таджикистане и Тунисе.

https://ria.ru/20230507/ogon-1870362968.html

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в мире, россия, бангладеш, франция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), япония, турция, болгария, белоруссия, египет, танзания, израиль, монголия, иордания, таджикистан, день победы