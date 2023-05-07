https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870327373.html

В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"

В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023

В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском городе Хаммамет в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:29

2023-05-07T15:29

2023-05-07T15:34

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ХАММАМЕТ, 7 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском городе Хаммамет в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек прошли по аллее города с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. В шествии приняли участие как российские дипломаты, так и проживающие в Тунисе граждане РФ. На памятной акции также присутствовали десятки тунисских граждан – выпускники советских и российских вузов и их семьи. "Стало уже доброй традицией, что 9 мая здесь, в Тунисе, отмечается ежегодно, в кругу соотечественников. Безусловно, это очень важное событие, как в жизни тунисской российской диаспоры, так и нашего государства", - сказал посол России в Тунисе Александр Золотов. По окончании шествия прошел праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни военных лет. "Мы с гордостью вспоминаем страницы доблести советского воина… Мы должны передавать это из поколения в поколение, чтобы те силы, которые пытаются сейчас переписать историю и навязать нам неонацизм, чтобы у них эти планы не сбылись", - сказал в своем выступлении военный атташе России в Тунисе Николай Егоров. После завершения праздничного торжества его организаторами была развернута полевая кухня, где все желающие смогли отведать гречневую кашу. Все выучили слова песен "Десятый наш десантный батальон", "Катюша", "Три танкиста", "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870324535.html

https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тунис (страна), александр золотов, день победы, в мире