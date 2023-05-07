Рейтинг@Mail.ru
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 07.05.2023 (обновлено: 15:34 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870327373.html
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском городе Хаммамет в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:29
2023-05-07T15:34
россия
тунис (страна)
александр золотов
день победы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326093_0:0:2386:1342_1920x0_80_0_0_370e03f0dbae27b7ab309a193cbb0f23.png
ХАММАМЕТ, 7 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском городе Хаммамет в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек прошли по аллее города с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. В шествии приняли участие как российские дипломаты, так и проживающие в Тунисе граждане РФ. На памятной акции также присутствовали десятки тунисских граждан – выпускники советских и российских вузов и их семьи. "Стало уже доброй традицией, что 9 мая здесь, в Тунисе, отмечается ежегодно, в кругу соотечественников. Безусловно, это очень важное событие, как в жизни тунисской российской диаспоры, так и нашего государства", - сказал посол России в Тунисе Александр Золотов. По окончании шествия прошел праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни военных лет. "Мы с гордостью вспоминаем страницы доблести советского воина… Мы должны передавать это из поколения в поколение, чтобы те силы, которые пытаются сейчас переписать историю и навязать нам неонацизм, чтобы у них эти планы не сбылись", - сказал в своем выступлении военный атташе России в Тунисе Николай Егоров. После завершения праздничного торжества его организаторами была развернута полевая кухня, где все желающие смогли отведать гречневую кашу. Все выучили слова песен "Десятый наш десантный батальон", "Катюша", "Три танкиста", "Бессмертный полк".
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870324535.html
https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html
россия
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326093_299:0:2088:1342_1920x0_80_0_0_8dd88129b80ac9fd1783db6c0ae413ed.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тунис (страна), александр золотов, день победы, в мире
Россия, Тунис (страна), Александр Золотов, День Победы, В мире
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете

© Фото : РИАНовостиАкция "Бессмертный полк" прошла в Тунисе
Акция Бессмертный полк прошла в Тунисе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : РИАНовости
Читать ria.ru в
ХАММАМЕТ, 7 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в тунисском городе Хаммамет в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек прошли по аллее города с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны.
Акция Бессмертный полк прошла в Риме - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Риме провели акцию "Бессмертный полк"
Вчера, 15:20
В шествии приняли участие как российские дипломаты, так и проживающие в Тунисе граждане РФ. На памятной акции также присутствовали десятки тунисских граждан – выпускники советских и российских вузов и их семьи.
"Стало уже доброй традицией, что 9 мая здесь, в Тунисе, отмечается ежегодно, в кругу соотечественников. Безусловно, это очень важное событие, как в жизни тунисской российской диаспоры, так и нашего государства", - сказал посол России в Тунисе Александр Золотов.
По окончании шествия прошел праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни военных лет.
"Мы с гордостью вспоминаем страницы доблести советского воина… Мы должны передавать это из поколения в поколение, чтобы те силы, которые пытаются сейчас переписать историю и навязать нам неонацизм, чтобы у них эти планы не сбылись", - сказал в своем выступлении военный атташе России в Тунисе Николай Егоров.
После завершения праздничного торжества его организаторами была развернута полевая кухня, где все желающие смогли отведать гречневую кашу. Все выучили слова песен "Десятый наш десантный батальон", "Катюша", "Три танкиста", "Бессмертный полк".
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк"
6 мая, 02:09
 
РоссияТунис (страна)Александр ЗолотовДень ПобедыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала