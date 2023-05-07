https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870324535.html

В Риме провели акцию "Бессмертный полк"

В Риме провели акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023

В Риме провели акцию "Бессмертный полк"

Более 200 россиян и итальянцев приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье прошла на знаменитой римской площади Сан-Джованни, считающейся... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:20

2023-05-07T15:20

2023-05-07T15:44

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италия

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день победы

бессмертный полк

в мире

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РИМ, 7 мая – РИА Новости. Более 200 россиян и итальянцев приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье прошла на знаменитой римской площади Сан-Джованни, считающейся культовым местом для проведения митингов и демонстраций, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, с флагами России, ДНР, ЛНР и красными знаменами собрались на площади у столичного собора Сан-Джованни-ин-Латерано. Они провели митинг, в ходе которого эмоционально вспоминали о подвигах борцов с фашизмом, исполняли песни военных лет, скандировали патриотические лозунги. "В эти майские дни мы вспоминаем о подвигах наших предков – солдат и командиров Красной армии и Военно-морского флота, бойцов европейского, в том числе итальянского антифашистского Сопротивления. Всех тех, кто в мае 1945 года не согласился разделить человечество на расу рабов и расу господ и в своем несогласии расписался на стенах поверженного рейхстага в Берлине", - заявил на митинге временный поверенный в делах России в Италии Михаил Российский. Дипломат напомнил, что подвиг борцов с нацизмом обеспечил Европе десятилетия мирного существования. "К сожалению, у каждой прививки есть срок годности. Вот и срок этой антифашисткой прививки 1945 года, кажется, подходит к концу. Мы видим возрождение прежнего врага, безошибочно распознаем зловонное дыхание коричневого монстра", - подчеркнул он. Организатор "Бессмертного полка" в Риме Тамара Джуранова в беседе с РИА Новости отметила, что уже второй год подряд эта акция собирает в столице не только большое количество соотечественников, проживающих за рубежом, но и многих итальянцев, которые считают своим долгом выразить свое уважение и солидарность с Россией. "Это замечательный день, который еще лучше делает присутствие этих прекрасных людей здесь, на площади Сан-Джованни. Как много чудесных лиц, как много флагов! Все это говорит о том, что люди осознают, в чем состоит правда, справедливость и добро. И сегодня мы празднуем это во имя Советского Союза, который однажды спас всех нас в прошлом веке, и во имя России, которая сегодня спасает нас вновь. Это она стоит на страже прогресса и права, без которых наша планета обречена на катастрофу. Да здравствует Россия!" - заявил РИА Новости журналист и кинодокументалист Фульвио Гримальди. "В Великую Отечественную погиб мой дед, воевали мой дядя и крестный. Почти полвека я ежегодно хожу на парады, демонстрации и митинги, посвященные Великой Победе. Мы должны хранить память о своих героических предках. Это мой долг. И мне радостно, что сегодня здесь со многими людьми я вновь могу вспомнить о своих родных и близких, внесших вклад в победу над фашизмом", - рассказал агентству уроженец города Перевальска в Луганской области Виктор Приходько, который уже 16 лет живет в Италии. Приуроченные ко Дню Победы акции "Бессмертный полк", манифестации и митинги проходят в эти дни во многих городах и регионах Италии от северной Лигурии до Сицилии. По многолетней традиции 9 мая в городке Палестрина в столичной области Лацио российские дипломаты возложат цветы к могилам трех советских солдат, которые в годы Второй мировой войны бежали из концлагеря и вместе с итальянским партизанами сражались в рядах движения Сопротивления. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870253930.html

https://ria.ru/20230506/seul-1870161859.html

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Екатерина Зайцева

россия, италия, рим, день победы, бессмертный полк, в мире