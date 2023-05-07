https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html
Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережение
Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережение - РИА Новости, 07.05.2023
Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар. И бьет на опережение
На днях энергетический концерн Fortum направил в Администрацию Президента России официальное уведомление, что финская сторона категорически возражает против,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:00
2023-05-07T08:00
2023-05-07T08:02
аналитика
россия
финляндия
германия
владимир зеленский
владимир путин
фортум
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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На днях энергетический концерн Fortum направил в Администрацию Президента России официальное уведомление, что финская сторона категорически возражает против, процитируем, "незаконного захвата российской дочерней компании ПАО "Фортум".В конце апреля Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов иностранных компаний Fortum и Uniper. Президентское распоряжение фактически аннулировало статус акционеров для указанных компаний, которым в структуре отечественной энергетики принадлежало (помимо прочего) 83,73 процента акций ПАО "Юнипро" и 98,23 процента акций ПАО "Фортум". Если совсем просто, то Россия более не признает право собственности финской Fortum и немецкой Uniper в составе наших генерирующих систем. Они переведены в статус имущества уже российского, и управление массой финансовых и физических активов поручено Росимуществу.Предельно недружественные нам Финляндия и Германия, тепло и регулярно привечающие у себя Владимира Зеленского, внезапно осознали, что в эти игры играют вдвоем, и теперь вопят на каждом углу, что их ограбили. Еще и в международный арбитраж подавать собрались: дескать, требуем вернуть нам доступ к критически важной российской инфраструктуре и деньги, которые мы зарабатывали, продавая российским предприятиям и населению электричество и тепло.Как уже упоминалось выше, финская компания является мажоритарным акционером российской ПАО "Фортум". Последняя входит в число крупных производителей и операторов тепловой и электроэнергии в регионах нашего юга, Урала и Западной Сибири. Через свою российскую "дочку" финны управляли и получали прибыль с четырех ТЭЦ в Челябинске, двух теплоэлектроцентралей в Тюмени и гидроэлектростанции в Нягани. Кроме этого, компании принадлежат 18 ветростанций: 13 в Ростовской, по две в Ульяновской и Оренбургской областях, а также одна в Башкирии. Совокупная установленная мощность объектов составляет 4,6 гигаватта электрической и 7,6 гигаватта тепловой энергии. Основой парка выступают газотурбинные и паросиловые установки, дающие порядка 60 процентов генерации, то есть основным топливом выступает природный газ.Также финская сторона владела третью акций ПАО ТГК-1. В отличие от своего коллеги, это предприятие работает по северной части нашей страны. Под управлением территориальной генерирующей компании находятся 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Помимо Северной Пальмиры, двенадцать ТЭЦ обеспечивают теплом такие города, как Петрозаводск, Мурманск, Кировск и Апатиты. Девятнадцать станций расположены выше Полярного круга, то есть являются объектами критически важной инфраструктуры. Если ПАО "Фортум" — это в основном природный газ, то в ТГК-1 почти половину производства энергии обеспечивают гидроэлектростанции.Немцы в лице Uniper владели контрольным пакетом акций российского подразделения ПАО "Юнипро". Речь тут также идет о гидроэлектростанциях, которых под управлением компании целых пять: Березовская, Смоленская, Сургутская, Шатурская и Яйвинская совокупной мощностью 11,2 гигаватта.Здесь нужно сделать отступление и сказать, что допуск иностранных инвесторов — это не государственный саботаж, а до недавнего времени обычная промышленная практика, нацеленная на расширение производства и, конечно, получение прибыли. Иностранные инвесторы не просто приносили деньги, на которые модернизировались распределительные сети, строились новые подстанции и многое другое. Данный вид международного сотрудничества позволял легально закупать за рубежом недостающие или отсутствующие технологии и аппаратные решения. Все изменилось 24 февраля прошлого года, когда коллективный Запад просто отказал нашей стране в каких-либо правах, прямо или косвенно лишая нас активов, имущества.Все удары за прошедшие полтора года Россия наносила строго в ответ на аналогичные выпады в свой адрес. Так было и в этот раз, о чем финский концерн Fortum предпочитает помалкивать. Например, Финляндия в одностороннем порядке арестовала местный дата-центр компании "Яндекс", более 800 российских железнодорожных вагонов, земли и недвижимость, находившиеся в государственной или частной собственности граждан России.Владимир Путин ввел ограничительные меры в ответ на это — но не только и не столько.Дело в том, что немецкий Uniper, являющийся ведущим производителем и поставщиком электроэнергии, за прошлый год показал убыток в размере пятнадцати миллиардов долларов. Образовалась эта дыра из-за того, что основной инфраструктурный парк концерна составляют газовые электростанции, а закупать голубое топливо после разрыва отношений с Россией пришлось по совершенно грабительским, простите, демократичным ценам. В результате пошли упорные разговоры о возможном банкротстве Uniper. Случись подобное, компания и все ее российские подразделения перешли бы под управление недружественных нам игроков. Более того, процедура банкротства подразумевает арест активов, проведение оценки банкротной массы и последующую ее реализацию для выплат задолженности кредиторам. Если бы президент фактически не вышиб финнов и немцев, они бы инициировали банкротство и требовали ареста всех без исключения активов и счетов перечисленных предприятий. И такой арест, несомненно, был бы наложен, усложнив жизнь российским энергетикам и гражданам.Перед нами временной и правовой парадокс, когда Россия сделала ход второй, при этом сработав на упреждение.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, россия, финляндия, германия, владимир зеленский, владимир путин, фортум, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Аналитика, Россия, Финляндия, Германия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Фортум, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
На днях энергетический концерн Fortum направил в Администрацию Президента России официальное уведомление
, что финская сторона категорически возражает против, процитируем, "незаконного захвата российской дочерней компании ПАО "Фортум".
В конце апреля Владимир Путин
своим указом ввел временное управление в отношении российских активов иностранных компаний Fortum и Uniper. Президентское распоряжение фактически аннулировало статус акционеров для указанных компаний, которым в структуре отечественной энергетики принадлежало (помимо прочего) 83,73 процента акций ПАО "Юнипро" и 98,23 процента акций ПАО "Фортум
". Если совсем просто, то Россия более не признает право собственности финской Fortum и немецкой Uniper в составе наших генерирующих систем. Они переведены в статус имущества уже российского, и управление массой финансовых и физических активов поручено Росимуществу
.
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук
Предельно недружественные нам Финляндия и Германия, тепло и регулярно привечающие у себя Владимира Зеленского
, внезапно осознали, что в эти игры играют вдвоем, и теперь вопят на каждом углу, что их ограбили. Еще и в международный арбитраж подавать собрались: дескать, требуем вернуть нам доступ к критически важной российской инфраструктуре и деньги, которые мы зарабатывали, продавая российским предприятиям и населению электричество и тепло.
Как уже упоминалось выше, финская компания является мажоритарным акционером российской ПАО "Фортум". Последняя входит в число крупных производителей и операторов тепловой и электроэнергии в регионах нашего юга, Урала и Западной Сибири
. Через свою российскую "дочку" финны управляли и получали прибыль с четырех ТЭЦ в Челябинске
, двух теплоэлектроцентралей в Тюмени
и гидроэлектростанции в Нягани
. Кроме этого, компании принадлежат 18 ветростанций: 13 в Ростовской, по две в Ульяновской и Оренбургской областях
, а также одна в Башкирии. Совокупная установленная мощность объектов составляет 4,6 гигаватта электрической и 7,6 гигаватта тепловой энергии. Основой парка выступают газотурбинные и паросиловые установки, дающие порядка 60 процентов генерации, то есть основным топливом выступает природный газ.
Также финская сторона владела третью акций ПАО ТГК-1. В отличие от своего коллеги, это предприятие работает по северной части нашей страны. Под управлением территориальной генерирующей компании находятся 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Помимо Северной Пальмиры, двенадцать ТЭЦ обеспечивают теплом такие города, как Петрозаводск, Мурманск
, Кировск
и Апатиты. Девятнадцать станций расположены выше Полярного круга, то есть являются объектами критически важной инфраструктуры. Если ПАО "Фортум" — это в основном природный газ, то в ТГК-1 почти половину производства энергии обеспечивают гидроэлектростанции.
Немцы в лице Uniper владели контрольным пакетом акций российского подразделения ПАО "Юнипро". Речь тут также идет о гидроэлектростанциях, которых под управлением компании целых пять: Березовская, Смоленская, Сургутская, Шатурская и Яйвинская совокупной мощностью 11,2 гигаватта.
Россия организовала Западу "жесткое приземление"
Здесь нужно сделать отступление и сказать, что допуск иностранных инвесторов — это не государственный саботаж, а до недавнего времени обычная промышленная практика, нацеленная на расширение производства и, конечно, получение прибыли. Иностранные инвесторы не просто приносили деньги, на которые модернизировались распределительные сети, строились новые подстанции и многое другое. Данный вид международного сотрудничества позволял легально закупать за рубежом недостающие или отсутствующие технологии и аппаратные решения. Все изменилось 24 февраля прошлого года, когда коллективный Запад просто отказал нашей стране в каких-либо правах, прямо или косвенно лишая нас активов, имущества.
Все удары за прошедшие полтора года Россия наносила строго в ответ на аналогичные выпады в свой адрес. Так было и в этот раз, о чем финский концерн Fortum предпочитает помалкивать. Например, Финляндия в одностороннем порядке арестовала местный дата-центр компании "Яндекс", более 800 российских железнодорожных вагонов, земли и недвижимость, находившиеся в государственной или частной собственности граждан России.
Владимир Путин ввел ограничительные меры в ответ на это — но не только и не столько.
Дело в том, что немецкий Uniper, являющийся ведущим производителем и поставщиком электроэнергии, за прошлый год показал убыток в размере пятнадцати миллиардов долларов. Образовалась эта дыра из-за того, что основной инфраструктурный парк концерна составляют газовые электростанции, а закупать голубое топливо после разрыва отношений с Россией пришлось по совершенно грабительским, простите, демократичным ценам. В результате пошли упорные разговоры о возможном банкротстве Uniper. Случись подобное, компания и все ее российские подразделения перешли бы под управление недружественных нам игроков. Более того, процедура банкротства подразумевает арест активов, проведение оценки банкротной массы и последующую ее реализацию для выплат задолженности кредиторам. Если бы президент фактически не вышиб финнов и немцев, они бы инициировали банкротство и требовали ареста всех без исключения активов и счетов перечисленных предприятий. И такой арест, несомненно, был бы наложен, усложнив жизнь российским энергетикам и гражданам.
Перед нами временной и правовой парадокс, когда Россия сделала ход второй, при этом сработав на упреждение.
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