https://ria.ru/20230505/fortum-1869830512.html

Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России

Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России - РИА Новости, 05.05.2023

Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России

Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:35

2023-05-05T09:35

2023-05-05T09:57

экономика

россия

фортум

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права, сообщила компания в пятницу.Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, считают в компании."Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с международным законодательством", - сообщает финская компания.Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.

https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, фортум, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), финляндия