https://ria.ru/20230505/fortum-1869830512.html
Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России
Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России - РИА Новости, 05.05.2023
Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России
Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:35
2023-05-05T09:35
2023-05-05T09:57
экономика
россия
фортум
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права, сообщила компания в пятницу.Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, считают в компании."Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с международным законодательством", - сообщает финская компания.Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, фортум, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), финляндия
Экономика, Россия, Фортум, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Финляндия
Fortum отреагировал на указ по временному управлению активами в России
Fortum счел указ по временному управлению активами в России нарушением прав инвестора
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права, сообщила компания в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.
Названы компании, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление
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"Компания Fortum официально уведомила администрацию президента Российской Федерации о том, что она решительно возражает против Указа № 302 от 25 апреля 2023 года, на основании которого Росимущество наложило арест на российскую дочернюю компанию Fortum - ПАО "Фортум", - говорится в сообщении.
Своими действиями Российская Федерация лишила Fortum прав акционера, считают в компании.
"Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с международным законодательством", - сообщает финская компания.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
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