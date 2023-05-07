https://ria.ru/20230507/afiny-1870364314.html

В Афинах прошло шествие ко Дню Победы

В Афинах прошло шествие ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2023

В Афинах прошло шествие ко Дню Победы

Греческие левые организации в связи с Днем Победы провели в воскресенье шествие к американскому посольству в Афинах и акцию "Бессмертный полк", передает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:27

2023-05-07T19:27

2023-05-07T19:34

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АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. Греческие левые организации в связи с Днем Победы провели в воскресенье шествие к американскому посольству в Афинах и акцию "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие порядка 200 человек, затем колонна разделилась – часть пошла к американскому посольству, часть – возлагать цветы к памятнику жертвам фашизма. Впереди колонны шел взвод спецназа полиции, подходы к американскому посольству были перекрыты полицейскими автобусами. Греция была одной из очень немногих стран Европы, которые оказали реальное сопротивление фашизму и не сдались после нескольких дней боев. Греция сопротивлялась 217 дней – дольше, чем какая-либо другая страна на Старом континенте. Она не направила войска против Советского Союза в годы Второй мировой войны, греки сорвали объявленную немцами мобилизацию армии. Греки гордятся своей борьбой в годы Второй мировой войны, многие отмечают 9 мая как День антифашистской победы народов. В течение нескольких лет греки вместе с российскими соотечественниками участвовали в акции "Бессмертный полк", в этом году они также решили выйти с портретами родственников, многие из которых воевали в партизанских отрядах. Участники несли плакаты "Греция чтит жертвы военнослужащих Красной армии", "Смерть фашизму", "Греция против отправки оружия Киеву" и транспарант цветов Георгиевской ленточки с надписью "Спасибо, что спасли Европу от нацизма". Одна из девушек по имени Татьяна сказала РИА Новости, что ее мама - русская, а отец - грек, её родственники воевали против фашизма, и она вышла отметить 9 Мая. "Мы просто не могли не выйти на улицу перед Днем антифашистской победы Красной армии. По всему миру проходят демонстрации, греческий народ воевал с фашизмом, и мы просто обязаны были отметить этот день", - сказал РИА Новости другой участник шествия. Организаторами акции выступили несколько левых организаций, в том числе Всемирная антиимпериалистическая платформа, "Лаики драси" ("Народное действие"), Рабочая революционная партии ЕЕК, Международный социалистический центр "Христиан Раковский", сеть RedMed и другие. "Мы считаем, что главный враг сегодня – это коалиция во главе с США, то есть НАТО, Евросоюз и их союзники, которые фактически воюют против остального мира для его колонизации и сохранения своих позиций, позиций, которые постепенно ослабляются в результате изменения сил в мир. Но это не означает, что США и их союзники не становятся более опасными. Наоборот, они готовы на все, даже убить человечество", - сказал российским журналистам один из организаторов акции профессор философии Технического университета Крита Димитриос Пателис. По его словам, они хотят показать "греческому народу, общественности, что фактически та война, в которой наши предки во главе с СССР, во главе с Красной армией победили фашистскую империалистическую ось, также идет и сейчас, и даже хуже". "Сейчас собрались даже те, кто были врагами во Второй мировой войне, и создали новую смертоносную ось против человечества, и ведут войну по всей планете, в том числе на украинских фронтах. Официально 54 страны воюют на Украине, это существенный акт третьей мировой войны и это ни в коем случае не двусторонний конфликт между якобы Украиной и Россией. Это настоящая мировая война. В этой войне наши народы должны выйти победителями", - сказал Пателис. Он подчеркнул, как Красная армия сломала хребет нацизму, так и сейчас народы обязаны сломать нынешнюю ось, которая, учитывая современные арсеналы и оружие массового поражения, гораздо опаснее, чем антикоминтерновская ось во главе с Адольфом Гитлером. Участники шествия несли большой транспарант с надписью "Красная армия сломила фашизм. Поражение НАТО - это мир народам", скандировали лозунги против США и НАТО и их вмешательства в дела других стран, а также с требованием вывести военные базы из страны, лозунги в поддержку борьбы России с нацизмом, "за победу оружия Донбасса", а также прославлявшие Красную армию, Национально-освободительный фронт Греции (ЭАМ) и Народно-освободительную армию Греции (ЭЛАС). Мероприятие прошло без инцидентов.

https://ria.ru/20230507/ogon-1870362968.html

https://ria.ru/20230507/polk-1870307695.html

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в мире, украина, россия, сша, димитриос пателис, день победы