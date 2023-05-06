https://ria.ru/20230506/zhiteli-1870249931.html

В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области

В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023

В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области

Первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:50

2023-05-06T23:50

2023-05-06T23:50

запорожская область

бердянск

евгений балицкий

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811657806_0:581:2608:2048_1920x0_80_0_0_03e541657f385409e4c99a5ee47c1af5.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "Сегодня выехал на место временного размещения жителей прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянске. Первая тысяча человек уже размещена в номерах. Автобусы продолжают прибывать, люди также добираются на своих автомобилях", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщил Балицкий, с жителями работают волонтеры "Единой России", "Юга молодого" и Всероссийского корпуса спасателей. Он также сообщил, что дал поручение правительству региона, "как можно быстрее" закончить выплату денежных компенсаций временно перемещенным гражданам в размере 10 тысяч рублей на человека. "Процесс временного перемещения проходит слаженно. Настроение у людей бодрое, все понимают, что мера вынужденная и временная. Основная наша задача – обеспечить безопасность людей. Все оперативные службы Запорожской области работают в штатном режиме выполнения задачи по обеспечению безопасности граждан", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html

https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870187016.html

запорожская область

бердянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, бердянск, евгений балицкий, единая россия, россия