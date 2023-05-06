https://ria.ru/20230506/zhiteli-1870249931.html
В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области
В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023
В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области
Первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:50
2023-05-06T23:50
2023-05-06T23:50
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811657806_0:581:2608:2048_1920x0_80_0_0_03e541657f385409e4c99a5ee47c1af5.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "Сегодня выехал на место временного размещения жителей прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянске. Первая тысяча человек уже размещена в номерах. Автобусы продолжают прибывать, люди также добираются на своих автомобилях", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщил Балицкий, с жителями работают волонтеры "Единой России", "Юга молодого" и Всероссийского корпуса спасателей. Он также сообщил, что дал поручение правительству региона, "как можно быстрее" закончить выплату денежных компенсаций временно перемещенным гражданам в размере 10 тысяч рублей на человека. "Процесс временного перемещения проходит слаженно. Настроение у людей бодрое, все понимают, что мера вынужденная и временная. Основная наша задача – обеспечить безопасность людей. Все оперативные службы Запорожской области работают в штатном режиме выполнения задачи по обеспечению безопасности граждан", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html
https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870187016.html
запорожская область
бердянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811657806_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_871f5a2c3b181f3eb3bae21cbd76354f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, бердянск, евгений балицкий, единая россия, россия
Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий, Единая Россия, Россия
В Бердянске разместили эвакуированных жителей Запорожской области
В Бердянске разместили тысячу жителей прифронтовых сел и городов Запорожской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Первая тысяча жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области размещена в Бердянске, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий
.
"Сегодня выехал на место временного размещения жителей прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянске. Первая тысяча человек уже размещена в номерах. Автобусы продолжают прибывать, люди также добираются на своих автомобилях", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов назвал украинское контрнаступление неизбежным
Как сообщил Балицкий, с жителями работают волонтеры "Единой России
", "Юга молодого" и Всероссийского корпуса спасателей.
«
"На сегодняшний день могу сказать, что все необходимое у людей есть: продукты, место для ночлега, постоянный контакт и консультации специалистов. Очень много детей младшего школьного возраста, груднички, им также обеспечивается досуг и качественный уход", - рассказал врио губернатора.
Он также сообщил, что дал поручение правительству региона, "как можно быстрее" закончить выплату денежных компенсаций временно перемещенным гражданам в размере 10 тысяч рублей на человека.
"Процесс временного перемещения проходит слаженно. Настроение у людей бодрое, все понимают, что мера вынужденная и временная. Основная наша задача – обеспечить безопасность людей. Все оперативные службы Запорожской области работают в штатном режиме выполнения задачи по обеспечению безопасности граждан", - подчеркнул Балицкий.
В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию