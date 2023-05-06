Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины

Недавний социологический опрос показал, что почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, еще больше людей сожалеют, что Союз распался.
Недавний социологический опрос показал, что почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, еще больше людей сожалеют, что Союз распался.
Советский Союз ассоциируется со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, молодостью, хорошими временами, дружбой и единством.
Советский Союз ассоциируется со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, молодостью, хорошими временами, дружбой и единством.
Между тем советский образ жизни не был сказочным, особенно в период дефицита. О таких благах цивилизации, как личный автомобиль, многим приходилось только мечтать. А женщина за рулем воспринималась как экзотика.
Между тем советский образ жизни не был сказочным, особенно в период дефицита. О таких благах цивилизации, как личный автомобиль, многим приходилось только мечтать. А женщина за рулем воспринималась как экзотика.
Прекрасному полу вообще пришлось не сладко. После Октябрьской революции дамскую моду взяли под контроль. Одежда приветствовалась простая и незатейливая, чтобы женщина выглядела прежде всего как товарищ, на которого можно положиться.
Прекрасному полу вообще пришлось не сладко. После Октябрьской революции дамскую моду взяли под контроль. Одежда приветствовалась простая и незатейливая, чтобы женщина выглядела прежде всего как товарищ, на которого можно положиться.
В Советском Союзе работали все, и женщины трудились ничуть не меньше мужчин. Ни высокие нагрузки, ни опасные профессии их не пугали.
В Советском Союзе работали все, и женщины трудились ничуть не меньше мужчин. Ни высокие нагрузки, ни опасные профессии их не пугали.
Где труд, там и отдых. По всей стране действовали санатории и оздоровительные комплексы, где были созданы все условия для полноценного восстановления.
Где труд, там и отдых. По всей стране действовали санатории и оздоровительные комплексы, где были созданы все условия для полноценного восстановления.
Женщины во все времена стремились быть привлекательными. В СССР для этого надо было очень постараться, ведь косметическая промышленность не радовала разнообразием. Когда страну захлестнула мода на блонд, миллионы красавиц испытали на себе волшебную силу перекиси водорода.
Женщины во все времена стремились быть привлекательными. В СССР для этого надо было очень постараться, ведь косметическая промышленность не радовала разнообразием. Когда страну захлестнула мода на блонд, миллионы красавиц испытали на себе волшебную силу перекиси водорода.
Советская женщина должна была уметь делать все и успевать везде.
Советская женщина должна была уметь делать все и успевать везде.
Идеальной женщиной считалась работающая мать, которая при этом уделяла внимание мужу и заботилась о детях.
На фото — космонавт Павел Попович и его жена летчик-испытатель Марина Попович с дочерью Наташей.
Идеальной женщиной считалась работающая мать, которая при этом уделяла внимание мужу и заботилась о детях.
На фото — космонавт Павел Попович и его жена летчик-испытатель Марина Попович с дочерью Наташей.
Наши бабушки и мамы достойны всяческих похвал. Даже при весьма скромных возможностях они умели быть обворожительными, ловили на себе восторженные взгляды и оставались настоящими богинями.
Наши бабушки и мамы достойны всяческих похвал. Даже при весьма скромных возможностях они умели быть обворожительными, ловили на себе восторженные взгляды и оставались настоящими богинями.