https://ria.ru/20230506/zhenschiny-1869719181.html

Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины

Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины - РИА Новости, 06.05.2023

Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины

Мастерицы на все руки, которые могли из ничего придумать блюдо и сшить платье, держали дом в порядке и в то же время работали наравне с мужчинами. Женщины из... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:04

фото

ссср

женщины

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Мастерицы на все руки, которые могли из ничего придумать блюдо и сшить платье, держали дом в порядке и в то же время работали наравне с мужчинами. Женщины из недавнего прошлого, выражавшие свое время, — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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