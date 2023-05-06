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Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины - РИА Новости, 06.05.2023
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08:00 06.05.2023 (обновлено: 08:04 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zhenschiny-1869719181.html
Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины
Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины - РИА Новости, 06.05.2023
Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины
Мастерицы на все руки, которые могли из ничего придумать блюдо и сшить платье, держали дом в порядке и в то же время работали наравне с мужчинами. Женщины из... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:00
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фото
ссср
женщины
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Мастерицы на все руки, которые могли из ничего придумать блюдо и сшить платье, держали дом в порядке и в то же время работали наравне с мужчинами. Женщины из недавнего прошлого, выражавшие свое время, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, ссср, женщины
Фото, СССР, женщины

Даже если вам немного за 30, или Какими были советские женщины

Читать ria.ru в
Мастерицы на все руки, которые могли из ничего придумать блюдо и сшить платье, держали дом в порядке и в то же время работали наравне с мужчинами. Женщины из недавнего прошлого, выражавшие свое время, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / В. Яковлев | Перейти в медиабанк

Недавний социологический опрос показал, что почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, еще больше людей сожалеют, что Союз распался.

Доярки племенного совхоза Гомонтово Ленинградской области

Недавний социологический опрос показал, что почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, еще больше людей сожалеют, что Союз распался.

© РИА Новости / В. Яковлев
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1 из 10
© РИА Новости / Марина Юрченко | Перейти в медиабанк

Советский Союз ассоциируется со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, молодостью, хорошими временами, дружбой и единством.

Москвичка Людмила Борисова во время прогулки по Москве

Советский Союз ассоциируется со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, молодостью, хорошими временами, дружбой и единством.

© РИА Новости / Марина Юрченко
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Курбатов | Перейти в медиабанк

Между тем советский образ жизни не был сказочным, особенно в период дефицита. О таких благах цивилизации, как личный автомобиль, многим приходилось только мечтать. А женщина за рулем воспринималась как экзотика.

Московское автомобильное ралли Директор, в котором принимают участие не профессиональные гонщики, а руководители автохозяйств, директора и их заместители

Между тем советский образ жизни не был сказочным, особенно в период дефицита. О таких благах цивилизации, как личный автомобиль, многим приходилось только мечтать. А женщина за рулем воспринималась как экзотика.

© РИА Новости / Алексей Курбатов
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3 из 10
© РИА Новости / В. Каушанов | Перейти в медиабанк

Прекрасному полу вообще пришлось не сладко. После Октябрьской революции дамскую моду взяли под контроль. Одежда приветствовалась простая и незатейливая, чтобы женщина выглядела прежде всего как товарищ, на которого можно положиться.

Доярки совхоза Бардымский (село Симинчи) Артинского района Свердловской области

Прекрасному полу вообще пришлось не сладко. После Октябрьской революции дамскую моду взяли под контроль. Одежда приветствовалась простая и незатейливая, чтобы женщина выглядела прежде всего как товарищ, на которого можно положиться.

© РИА Новости / В. Каушанов
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

В Советском Союзе работали все, и женщины трудились ничуть не меньше мужчин. Ни высокие нагрузки, ни опасные профессии их не пугали.

Женщина демонстрирует собранный урожай клубники

В Советском Союзе работали все, и женщины трудились ничуть не меньше мужчин. Ни высокие нагрузки, ни опасные профессии их не пугали.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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5 из 10
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте | Перейти в медиабанк

Где труд, там и отдых. По всей стране действовали санатории и оздоровительные комплексы, где были созданы все условия для полноценного восстановления.

Врач санатория Ударник Галина Костюкова проводит процедуру с использованием лечебной грязи

Где труд, там и отдых. По всей стране действовали санатории и оздоровительные комплексы, где были созданы все условия для полноценного восстановления.

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
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6 из 10
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанк

Женщины во все времена стремились быть привлекательными. В СССР для этого надо было очень постараться, ведь косметическая промышленность не радовала разнообразием. Когда страну захлестнула мода на блонд, миллионы красавиц испытали на себе волшебную силу перекиси водорода.

Салон Модные прически в городе Радужный. Тюменская область. 1986 год

Женщины во все времена стремились быть привлекательными. В СССР для этого надо было очень постараться, ведь косметическая промышленность не радовала разнообразием. Когда страну захлестнула мода на блонд, миллионы красавиц испытали на себе волшебную силу перекиси водорода.

© РИА Новости / Андрей Соломонов
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7 из 10
© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанк

Советская женщина должна была уметь делать все и успевать везде.

Жадыра Таспамбетова, депутат Верховного Совета Казахской ССР, Герой Социалистического труда, звеньевая кукурозоводческой бригады совхоза с детьми. 1985 год

Советская женщина должна была уметь делать все и успевать везде.

© РИА Новости / Юрий Куйдин
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8 из 10
© РИА Новости / Игорь Снегирев | Перейти в медиабанк

Идеальной женщиной считалась работающая мать, которая при этом уделяла внимание мужу и заботилась о детях.

На фото — космонавт Павел Попович и его жена летчик-испытатель Марина Попович с дочерью Наташей.

Летчик-космонавт СССР Павел Попович и его жена летчик-испытатель Марина Попович с дочерью Наташей

Идеальной женщиной считалась работающая мать, которая при этом уделяла внимание мужу и заботилась о детях.

На фото — космонавт Павел Попович и его жена летчик-испытатель Марина Попович с дочерью Наташей.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
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9 из 10
© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанк

Наши бабушки и мамы достойны всяческих похвал. Даже при весьма скромных возможностях они умели быть обворожительными, ловили на себе восторженные взгляды и оставались настоящими богинями.

На проспекте Калинина в городе Москве. 1969 год

Наши бабушки и мамы достойны всяческих похвал. Даже при весьма скромных возможностях они умели быть обворожительными, ловили на себе восторженные взгляды и оставались настоящими богинями.

© РИА Новости / Фред Гринберг
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10 из 10
 
ФотоСССРженщины
 
 
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