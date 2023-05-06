https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870248389.html

"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому

"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2023

"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него, заявил экс-советник главы Пентагона полковник РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:22

2023-05-06T23:22

2023-05-06T23:22

в мире

украина

россия

владимир зеленский

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Он победил, потому что обещал закончить конфликт", — напомнил он.По словам полковника, Зеленский на момент предвыборной компании даже не говорил на украинском, так как его родным был русский. Военный пояснил, что все понимали это, но надеялись, что он сможет разрешить проблемы с Россией, от которых устало общество."А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента", — добавил спикер.Зеленский начал проводить политику, которая не отвечает интересам самих украинцев, поэтому вполне ожидаемо, что он может быть убит собственными людьми, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша