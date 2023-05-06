https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870248389.html
"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому
"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2023
"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него, заявил экс-советник главы Пентагона полковник РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:22
2023-05-06T23:22
2023-05-06T23:22
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Он победил, потому что обещал закончить конфликт", — напомнил он.По словам полковника, Зеленский на момент предвыборной компании даже не говорил на украинском, так как его родным был русский. Военный пояснил, что все понимали это, но надеялись, что он сможет разрешить проблемы с Россией, от которых устало общество."А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента", — добавил спикер.Зеленский начал проводить политику, которая не отвечает интересам самих украинцев, поэтому вполне ожидаемо, что он может быть убит собственными людьми, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
"Нарушил обещание". В США сделали неутешительный прогноз Зеленскому
Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинцы могут восстать против Зеленского