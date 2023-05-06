https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html

В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль

В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 06.05.2023

В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву исправить свое положение в конфликте, заявил офицер... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T21:08

2023-05-06T21:08

2023-05-06T23:10

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владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву исправить свое положение в конфликте, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty."Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. <…> Какой результат? Никакой! Откровенно говоря, это политический акт, который не даст никаких военных преимуществ (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам военного, нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. При этом он добавил, что всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС."Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", — пояснил спикер.Кроме того, Риттер подчеркнул, что это была открытая провокация со стороны Зеленского, за которой, вероятно, последует ответная реакция. Тем не менее он обратил внимание на то, что президент России в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, евросоюз