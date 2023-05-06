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В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 06.05.2023
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21:08 06.05.2023 (обновлено: 23:10 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html
В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль
В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 06.05.2023
В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву исправить свое положение в конфликте, заявил офицер... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:08
2023-05-06T23:10
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву исправить свое положение в конфликте, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty."Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. &lt;…&gt; Какой результат? Никакой! Откровенно говоря, это политический акт, который не даст никаких военных преимуществ (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам военного, нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. При этом он добавил, что всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС."Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", — пояснил спикер.Кроме того, Риттер подчеркнул, что это была открытая провокация со стороны Зеленского, за которой, вероятно, последует ответная реакция. Тем не менее он обратил внимание на то, что президент России в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
В США объяснили главную ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль

Экс-разведчик Риттер: атака на Кремль не спасет Зеленского от поражения в конфликте

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву исправить свое положение в конфликте, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
"Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. <…> Какой результат? Никакой! Откровенно говоря, это политический акт, который не даст никаких военных преимуществ (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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По словам военного, нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. При этом он добавил, что всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на киевском режиме и его спонсорах: Соединенных Штатах, НАТО и ЕС.
"Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", — пояснил спикер.
Кроме того, Риттер подчеркнул, что это была открытая провокация со стороны Зеленского, за которой, вероятно, последует ответная реакция. Тем не менее он обратил внимание на то, что президент России в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.
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