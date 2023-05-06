https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870099157.html
"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского
"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского - РИА Новости, 06.05.2023
"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского
Читатели Welt раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:42
2023-05-06T06:42
2023-05-06T10:40
германия
владимир зеленский
олаф шольц
европа
берлин (город)
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели Welt раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию."Мы не должны беспокоиться о чужеземных неудачниках", — написал один из комментаторов."Дайте угадаю, он опять приедет в своем театральном костюме охотника", — отметил второй."Премия Карла Великого присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством. Что этот человек сделал для Европы, он сделал ее небезопасной и бедной, так за что эта награда?" — возмутился еще один комментатор."Чего он здесь хочет? Просить милостыню, ах нет, требовать", — поделился мнением читатель.Ранее немецкие СМИ писали, что Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая и встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869843611.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, владимир зеленский, олаф шольц, европа, берлин (город), в мире, украина
Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Европа, Берлин (город), В мире, Украина
"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского
Читатели Welt назвали Зеленского комиком и посоветовали остаться дома, а не ехать в Берлин
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Читатели Welt
раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию.
"Мы не должны беспокоиться о чужеземных неудачниках", — написал один из комментаторов.
"Дайте угадаю, он опять приедет в своем театральном костюме охотника", — отметил второй.
«
"Пусть комик остается дома", — добавил третий.
"Премия Карла Великого присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством. Что этот человек сделал для Европы, он сделал ее небезопасной и бедной, так за что эта награда?" — возмутился еще один комментатор.
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
"Чего он здесь хочет? Просить милостыню, ах нет, требовать", — поделился мнением читатель.
Ранее немецкие СМИ писали, что Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая и встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.
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