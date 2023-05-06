https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870099157.html

"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского

"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского - РИА Новости, 06.05.2023

"Пусть комик остается дома". Немцев взбесило решение Зеленского

Читатели Welt раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:42

2023-05-06T06:42

2023-05-06T10:40

германия

владимир зеленский

олаф шольц

европа

берлин (город)

в мире

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели Welt раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию."Мы не должны беспокоиться о чужеземных неудачниках", — написал один из комментаторов."Дайте угадаю, он опять приедет в своем театральном костюме охотника", — отметил второй."Премия Карла Великого присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством. Что этот человек сделал для Европы, он сделал ее небезопасной и бедной, так за что эта награда?" — возмутился еще один комментатор."Чего он здесь хочет? Просить милостыню, ах нет, требовать", — поделился мнением читатель.Ранее немецкие СМИ писали, что Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая и встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869843611.html

германия

европа

берлин (город)

украина

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Максим Горбачев

германия, владимир зеленский, олаф шольц, европа, берлин (город), в мире, украина