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На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар - РИА Новости, 06.05.2023

На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар

Мощный пожар охватил одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от техасского города Хьюстон, сообщает местный телеканал РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:11

2023-05-06T00:11

2023-05-06T03:12

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Мощный пожар охватил одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от техасского города Хьюстон, сообщает местный телеканал KHOU 11.По его информации, возгорание произошло около 14.54 по местному времени. Сообщается о двоих пострадавших. Все сотрудники предприятия эвакуированы. Не уточняется, что именно послужило причиной пожара. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как над НПЗ поднимается густое облако черного дыма.Согласно данным агентства BNO News, которое также публикует в Twitter видео очевидцев, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.По информации местного отделения канала ABC, в результате инцидента госпитализированы как минимум восемь человек. В офисе шерифа округа Харрис сообщили телеканалу, что пожар удалось локализовать.Shell пообещала провести расследование причин происшествия.

https://ria.ru/20230421/benzovoz-1867005536.html

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в мире, хьюстон, техас, shell