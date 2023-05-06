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На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар - РИА Новости, 06.05.2023
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00:11 06.05.2023 (обновлено: 03:12 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zavod-1870085616.html
На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар - РИА Новости, 06.05.2023
На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар
Мощный пожар охватил одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от техасского города Хьюстон, сообщает местный телеканал РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:11
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в мире
хьюстон
техас
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Мощный пожар охватил одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от техасского города Хьюстон, сообщает местный телеканал KHOU 11.По его информации, возгорание произошло около 14.54 по местному времени. Сообщается о двоих пострадавших. Все сотрудники предприятия эвакуированы. Не уточняется, что именно послужило причиной пожара. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как над НПЗ поднимается густое облако черного дыма.Согласно данным агентства BNO News, которое также публикует в Twitter видео очевидцев, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.По информации местного отделения канала ABC, в результате инцидента госпитализированы как минимум восемь человек. В офисе шерифа округа Харрис сообщили телеканалу, что пожар удалось локализовать.Shell пообещала провести расследование причин происшествия.
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в мире, хьюстон, техас, shell
В мире, Хьюстон, Техас, Shell
На нефтеперерабатывающем заводе Shell под Хьюстоном произошел пожар

KHOU 11: нефтеперерабатывающий завод Shell горит под Хьюстоном, есть пострадавшие

© Fotolia / SimonvoВид на город Хьюстон
Вид на город Хьюстон - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Fotolia / Simonvo
Вид на город Хьюстон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Мощный пожар охватил одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от техасского города Хьюстон, сообщает местный телеканал KHOU 11.
По его информации, возгорание произошло около 14.54 по местному времени. Сообщается о двоих пострадавших. Все сотрудники предприятия эвакуированы.
Не уточняется, что именно послужило причиной пожара. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как над НПЗ поднимается густое облако черного дыма.
Согласно данным агентства BNO News, которое также публикует в Twitter видео очевидцев, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.
По информации местного отделения канала ABC, в результате инцидента госпитализированы как минимум восемь человек. В офисе шерифа округа Харрис сообщили телеканалу, что пожар удалось локализовать.
Shell пообещала провести расследование причин происшествия.
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