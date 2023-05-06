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Бастрыкин рассказал, что погубит Запад - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/zapad-1870122546.html
Бастрыкин рассказал, что погубит Запад
Бастрыкин рассказал, что погубит Запад - РИА Новости, 06.05.2023
Бастрыкин рассказал, что погубит Запад
Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать нацизм на Украине станут губительными для благополучных стран Запада, заявил в интервью РИА РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:34
2023-05-06T10:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать нацизм на Украине станут губительными для благополучных стран Запада, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По словам Бастрыкина, несмотря на различные заявления, что российское следствие зря тратит время и ресурсы, позиция СК РФ была и остается неизменной. Он добавил, что суды ЛНР и ДНР уже рассматривают уголовные дела, которые расследовал СК РФ. В отношении 13 фигурантов вынесены приговоры. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/obvineniya-1870107182.html
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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Бастрыкин рассказал, что погубит Запад

Глава СК Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать нацизм на Украине станут губительными для благополучных стран Запада, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечет губительные последствия не только для соседних государств, но и для тех стран, которые так активно потакают дестабилизации ситуации у границ России. Политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки", - сказал он.
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По словам Бастрыкина, несмотря на различные заявления, что российское следствие зря тратит время и ресурсы, позиция СК РФ была и остается неизменной.
«
"Мы продолжали документировать все установленные факты и расследовать их. Что же касается подсудности, то после вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей на их территории действуют российские законы. А согласно положениям УПК, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что суды ЛНР и ДНР уже рассматривают уголовные дела, которые расследовал СК РФ. В отношении 13 фигурантов вынесены приговоры.
«
"И по прошествии времени можно сказать, что реализация принципа неотвратимости наказания – это не просто фраза из теории уголовного процесса, а реально осуществимый результат, к которому мы пришли, расследовав конкретные преступления и придав обвиняемых суду", - заключил Бастрыкин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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