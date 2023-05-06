https://ria.ru/20230506/zapad-1870122546.html

Бастрыкин рассказал, что погубит Запад

Бастрыкин рассказал, что погубит Запад - РИА Новости, 06.05.2023

Бастрыкин рассказал, что погубит Запад

Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать нацизм на Украине станут губительными для благополучных стран Запада, заявил в интервью РИА РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:34

2023-05-06T10:34

2023-05-06T10:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5ce9a00d25710a6cf0536a89763b59b5.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать нацизм на Украине станут губительными для благополучных стран Запада, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По словам Бастрыкина, несмотря на различные заявления, что российское следствие зря тратит время и ресурсы, позиция СК РФ была и остается неизменной. Он добавил, что суды ЛНР и ДНР уже рассматривают уголовные дела, которые расследовал СК РФ. В отношении 13 фигурантов вынесены приговоры. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/obvineniya-1870107182.html

https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире