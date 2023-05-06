Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания прошла в похоронном зале на Троекуровском кладбище. С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.Венки на церемонию прощания прислали коллектив Государственного Кремлевского дворца, Всероссийская Федерация художественной гимнастики, Театр Олега Табакова, "Московский театр Эстрады", президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Надежда Бабкина и коллектив ансамбля "Русская песня", гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Игорь Крутой, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев", Первый канал, телеканал "Россия" и многие другие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также приехал проститься с Юдашкиным, кратко пообщался с Пугачевой.Модельера проводили в последний путь аплодисментами.Соболезнования близким ранее выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие. Президент России Владимир Путин 3 мая также выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях моды в Милане и Москве.
Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).
Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).
Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.
Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).
Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.
Венки на церемонию прощания прислали коллектив Государственного Кремлевского дворца, Всероссийская Федерация художественной гимнастики, Театр Олега Табакова, "Московский театр Эстрады", президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Надежда Бабкина и коллектив ансамбля "Русская песня", гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Игорь Крутой, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев", Первый канал, телеканал "Россия" и многие другие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также приехал проститься с Юдашкиным, кратко пообщался с Пугачевой.
Модельера проводили в последний путь аплодисментами.
Президент России Владимир Путин 3 мая также выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях моды в Милане и Москве.
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