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Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве - РИА Новости, 06.05.2023
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14:33 06.05.2023 (обновлено: 22:15 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870164448.html
Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве
Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве - РИА Новости, 06.05.2023
Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:33
2023-05-06T22:15
москва
россия
михаил мишустин
денис симачев
валентин юдашкин
происшествия
париж
надежда бабкина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания прошла в похоронном зале на Троекуровском кладбище. С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.Венки на церемонию прощания прислали коллектив Государственного Кремлевского дворца, Всероссийская Федерация художественной гимнастики, Театр Олега Табакова, "Московский театр Эстрады", президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Надежда Бабкина и коллектив ансамбля "Русская песня", гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Игорь Крутой, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев", Первый канал, телеканал "Россия" и многие другие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также приехал проститься с Юдашкиным, кратко пообщался с Пугачевой.Модельера проводили в последний путь аплодисментами.Соболезнования близким ранее выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие. Президент России Владимир Путин 3 мая также выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях моды в Милане и Москве.
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москва, россия, михаил мишустин, денис симачев, валентин юдашкин, происшествия, париж, надежда бабкина, дмитрий песков, государственный кремлевский дворец, российская академия художеств
Москва, Россия, Михаил Мишустин, Денис Симачев, Валентин Юдашкин, Происшествия, Париж, Надежда Бабкина, Дмитрий Песков, Государственный Кремлевский дворец, Российская академия художеств
Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве

Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания прошла в похоронном зале на Троекуровском кладбище.
Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
2 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
3 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
4 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
6 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
11 из 11

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
2 из 11

Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
3 из 11

Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
4 из 11

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 11

Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
6 из 11

Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 11

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 11

На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11

Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
11 из 11
С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.
Венки на церемонию прощания прислали коллектив Государственного Кремлевского дворца, Всероссийская Федерация художественной гимнастики, Театр Олега Табакова, "Московский театр Эстрады", президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Надежда Бабкина и коллектив ансамбля "Русская песня", гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Игорь Крутой, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев", Первый канал, телеканал "Россия" и многие другие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также приехал проститься с Юдашкиным, кратко пообщался с Пугачевой.
Модельера проводили в последний путь аплодисментами.
Соболезнования близким ранее выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, модельер Денис Симачев, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, стилист Владислав Лисовец, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.
Президент России Владимир Путин 3 мая также выразил соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина и отметил, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях моды в Милане и Москве.
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Биография Валентина Юдашкина
2 мая, 14:27
 
МоскваРоссияМихаил МишустинДенис СимачевВалентин ЮдашкинПроисшествияПарижНадежда БабкинаДмитрий ПесковГосударственный Кремлевский дворецРоссийская академия художеств
 
 
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