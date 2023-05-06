https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870130980.html

Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным

Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023

Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным

На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехали известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:23

2023-05-06T11:23

2023-05-06T20:05

культура

валентин юдашкин

дмитрий песков

олег газманов

надежда бабкина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехали известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит на столичном Троекуровском кладбище. Туда пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера, среди которых можно видеть актера Владимира Машкова, шоумена Сергея Зверева, певца и музыканта Александра Розенбаума, певца Николая Баскова, телеведущих Леонида Якубовича и Эвелину Хромченко, народного артиста РСФСР Владимира Винокура, бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина."Помню его мальчиком, которого мама привезла из Баковки, первые показы, в которых я участвовала. <…> Это потеря страшная, большая", — сказала Новикова.Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие.Юдашкин скончался 2 мая после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 59 лет.Соболезнования в связи с кончиной модельера выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию "Русь изначальная" создал в 1987-м, а с 1991-го его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве. Тогда же модельер основал дом моды Valentin Yudashkin.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентин юдашкин, дмитрий песков, олег газманов, надежда бабкина