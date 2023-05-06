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Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
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Культура
 
11:23 06.05.2023 (обновлено: 20:05 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870130980.html
Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным
Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным
На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехали известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:23
2023-05-06T20:05
культура
валентин юдашкин
дмитрий песков
олег газманов
надежда бабкина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехали известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит на столичном Троекуровском кладбище. Туда пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера, среди которых можно видеть актера Владимира Машкова, шоумена Сергея Зверева, певца и музыканта Александра Розенбаума, певца Николая Баскова, телеведущих Леонида Якубовича и Эвелину Хромченко, народного артиста РСФСР Владимира Винокура, бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина."Помню его мальчиком, которого мама привезла из Баковки, первые показы, в которых я участвовала. &lt;…&gt; Это потеря страшная, большая", — сказала Новикова.Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие.Юдашкин скончался 2 мая после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 59 лет.Соболезнования в связи с кончиной модельера выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию "Русь изначальная" создал в 1987-м, а с 1991-го его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве. Тогда же модельер основал дом моды Valentin Yudashkin.
РИА Новости
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валентин юдашкин, дмитрий песков, олег газманов, надежда бабкина
Культура, Валентин Юдашкин, Дмитрий Песков, Олег Газманов, Надежда Бабкина
Пугачева, Песков, Газманов и Бабкина приехали проститься с Юдашкиным

Певица Алла Пугачева приехала на похороны российского дизайнера Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
Певица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме Троекурово - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным приехали известные артисты Алла Пугачева, Клара Новикова, Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит на столичном Троекуровском кладбище. Туда пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера, среди которых можно видеть актера Владимира Машкова, шоумена Сергея Зверева, певца и музыканта Александра Розенбаума, певца Николая Баскова, телеведущих Леонида Якубовича и Эвелину Хромченко, народного артиста РСФСР Владимира Винокура, бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина.
"Помню его мальчиком, которого мама привезла из Баковки, первые показы, в которых я участвовала. <…> Это потеря страшная, большая", — сказала Новикова.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие.
Юдашкин скончался 2 мая после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 59 лет.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в Похоронном доме "Троекурово"
Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме Троекурово - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
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Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в Похоронном доме "Троекурово"
Соболезнования в связи с кончиной модельера выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию "Русь изначальная" создал в 1987-м, а с 1991-го его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве. Тогда же модельер основал дом моды Valentin Yudashkin.
Валентин Юдашкин — модельер, который умел дарить красоту
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве Сделано в России

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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2 из 13
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции Фаберже

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой. 1986 год

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo-Недели Моды в Москве

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

Модельер Валентин Юдашкин перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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6 из 13
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

Дизайнер Валентин Юдашкин и эксперт моды и ведущая программы Модный приговор на Первом канале Эвелина Хромченко у картины Эскиз к импровизации №8 художника Василия Кандинского из собрания фонда братьев Фолькарт

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

Дизайнер Валентин Юдашкин на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

Модельер Валентин Юдашкин и дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина на показе своей новой коллекции на Неделе моды в Париже

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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9 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе в Москве

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

Модельер Валентин Юдашкин на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Модельер Валентин Юдашкин

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
2 из 13

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
3 из 13

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 13

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
6 из 13

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
7 из 13

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
9 из 13

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
10 из 13

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 13

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
12 из 13

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
КультураВалентин ЮдашкинДмитрий ПесковОлег ГазмановНадежда Бабкина
 
 
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