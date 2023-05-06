https://ria.ru/20230506/vzryvy-1870238322.html

На складах с порохом в Свердловской области прогремели взрывы

На складах с порохом в Свердловской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.05.2023

На складах с порохом в Свердловской области прогремели взрывы

В Свердловской области загорелись склады с порохом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-06T21:27

2023-05-06T21:27

2023-05-07T02:33

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

режевской городской округ

евгений куйвашев

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Свердловской области загорелись склады с порохом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Режевском городском округе", — рассказал собеседник агентства.По его словам, вероятная причина — переход лесного пожара на находящиеся рядом складские помещения.Эту информацию позднее подтвердили в региональном управлении МЧС.В ГУ МВД по области уточнили, что при тушении пожарников пострадал один из спасателей, его госпитализировали.При этом, как заявил глава Режевского городского округа Иван Карташов, власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайский, на территории муниципалитета вводится режим ЧС."Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", — сказал он.В Свердловской области уже несколько недель полыхают природные пожары. За это время сгорели до 180 строений. Самое крупное возгорание произошло в поселке Сосьва, где огонь уничтожил около 120 домов. Два человека погибли, без жилья остались около 600. В поселке Таежный Махневского городского округа повреждено более 40 строений, в том числе 23 жилых дома. Пожар также возник в поселке Висим, где загорелось около десяти домов.По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, в области сложилась критическая ситуация, в общей сложности огнем охвачены 20 тысяч гектаров территории. Как отметил чиновник, по закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать двух миллионов рублей.Пострадавший регион лично посетил глава МЧС Александр Куренков. Куйвашев распорядился выделить 95 миллионов рублей из резервного фонда для выплат жителям.

https://ria.ru/20230506/pozhar-1870094512.html

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870021587.html

https://ria.ru/20230504/evakuatsiya-1869759034.html

свердловская область

россия

режевской городской округ

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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), режевской городской округ, евгений куйвашев