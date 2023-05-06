https://ria.ru/20230506/vzryvy-1870120213.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание "Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:20

2023-05-06T10:20

2023-05-06T10:20

кривой рог

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинское издание "Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, в регионе объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 10.00 (совпадает с мск). "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее утром в субботу тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230506/trevoga-1870119701.html

кривой рог

сумская область

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кривой рог, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире