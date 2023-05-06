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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 06.05.2023
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10:20 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/vzryvy-1870120213.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинское издание "Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:20
2023-05-06T10:20
кривой рог
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинское издание "Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, в регионе объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 10.00 (совпадает с мск). "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее утром в субботу тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230506/trevoga-1870119701.html
кривой рог
сумская область
днепропетровская область
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кривой рог, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Кривой Рог, Сумская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Кривом Роге и воздушной тревоге

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинское издание "Общественное" сообщает, что взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области, в регионе объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 10.00 (совпадает с мск).
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее утром в субботу тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
10:16
 
Кривой РогСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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