https://ria.ru/20230506/vystavka-1870144019.html

В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя

В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя - РИА Новости, 06.05.2023

В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя

В Русском доме в Афинах проходят выставки фотографий военных лет и рисунков детей, обучающихся в Территориальном центре социального обслуживания... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:48

2023-05-06T12:48

2023-05-06T13:24

в мире

мариуполь

афины

орджоникидзевский район

греция

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АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. В Русском доме в Афинах проходят выставки фотографий военных лет и рисунков детей, обучающихся в Территориальном центре социального обслуживания Орджоникидзевского района Мариуполя. На фотографиях разных лет Великой Отечественной войны запечатлен подвиг Советской армии и народа. С выставками могли ознакомиться участники конференции "Война, которая никогда не заканчивалась", прошедшей накануне и организованной Координационным советом российских соотечественников (КСРС) в Греции. Глава КСРС Евгения Кричевская и заместитель председателя КСРС, международный координатор "Бессмертного полка" Наталья Цирмираки сказали РИА Новости, что Координационный совет установил неофициальные отношения побратимства с Территориальным центром соцобслуживания Орджоникидзевского района Мариуполя. "Мы организовали выставки детских рисунков "Весна в Мариуполе" у нас. Наши дети отправили свои рисунки "Весна в Греции" в Мариуполь", - сказала Кричевская. "Мы передали центру четыре современных хороших планшета", - сказала Цирмираки. На конференции был показан фильм о работе центра в Мариуполе. Цирмираки пригласила всех прийти 9 мая на возложение цветов и митинг к памятнику советским воинам в афинском районе Калитея.

https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html

https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html

мариуполь

афины

орджоникидзевский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, афины, орджоникидзевский район, греция