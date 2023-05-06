https://ria.ru/20230506/vystavka-1870144019.html
В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя
В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя - РИА Новости, 06.05.2023
В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя
В Русском доме в Афинах проходят выставки фотографий военных лет и рисунков детей, обучающихся в Территориальном центре социального обслуживания... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:48
2023-05-06T12:48
2023-05-06T13:24
в мире
мариуполь
афины
орджоникидзевский район
греция
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АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. В Русском доме в Афинах проходят выставки фотографий военных лет и рисунков детей, обучающихся в Территориальном центре социального обслуживания Орджоникидзевского района Мариуполя. На фотографиях разных лет Великой Отечественной войны запечатлен подвиг Советской армии и народа. С выставками могли ознакомиться участники конференции "Война, которая никогда не заканчивалась", прошедшей накануне и организованной Координационным советом российских соотечественников (КСРС) в Греции. Глава КСРС Евгения Кричевская и заместитель председателя КСРС, международный координатор "Бессмертного полка" Наталья Цирмираки сказали РИА Новости, что Координационный совет установил неофициальные отношения побратимства с Территориальным центром соцобслуживания Орджоникидзевского района Мариуполя. "Мы организовали выставки детских рисунков "Весна в Мариуполе" у нас. Наши дети отправили свои рисунки "Весна в Греции" в Мариуполь", - сказала Кричевская. "Мы передали центру четыре современных хороших планшета", - сказала Цирмираки. На конференции был показан фильм о работе центра в Мариуполе. Цирмираки пригласила всех прийти 9 мая на возложение цветов и митинг к памятнику советским воинам в афинском районе Калитея.
https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, афины, орджоникидзевский район, греция
В мире, Мариуполь, Афины, Орджоникидзевский район, Греция
В Афинах проходит выставка рисунков детей из Мариуполя
В Русском доме в Афинах проходят выставки фото военных лет и рисунков детей из Мариуполя
АФИНЫ, 6 мая - РИА Новости. В Русском доме в Афинах проходят выставки фотографий военных лет и рисунков детей, обучающихся в Территориальном центре социального обслуживания Орджоникидзевского района Мариуполя.
На фотографиях разных лет Великой Отечественной войны запечатлен подвиг Советской армии и народа.
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С выставками могли ознакомиться участники конференции "Война, которая никогда не заканчивалась", прошедшей накануне и организованной Координационным советом российских соотечественников (КСРС) в Греции.
Глава КСРС Евгения Кричевская и заместитель председателя КСРС, международный координатор "Бессмертного полка" Наталья Цирмираки сказали РИА Новости, что Координационный совет установил неофициальные отношения побратимства с Территориальным центром соцобслуживания Орджоникидзевского района
Мариуполя.
"Мы организовали выставки детских рисунков "Весна в Мариуполе" у нас. Наши дети отправили свои рисунки "Весна в Греции" в Мариуполь", - сказала Кричевская.
"Мы передали центру четыре современных хороших планшета", - сказала Цирмираки.
На конференции был показан фильм о работе центра в Мариуполе.
Цирмираки пригласила всех прийти 9 мая на возложение цветов и митинг к памятнику советским воинам в афинском районе Калитея.
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