https://ria.ru/20230506/vulkan-1869968137.html

"Беспрецедентная катастрофа": когда рванет заложенная под США "бомба"

"Беспрецедентная катастрофа": когда рванет заложенная под США "бомба" - РИА Новости, 06.05.2023

"Беспрецедентная катастрофа": когда рванет заложенная под США "бомба"

В Москве напомнили Соединенным Штатам об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун. О том, какова вероятность катаклизма, и о его возможных последствиях — в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:02

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Захар Андреев. В Москве напомнили Соединенным Штатам об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун. О том, какова вероятность катаклизма, и о его возможных последствиях — в материале РИА Новости.Пепел покрыл АмерикуЕсли Йеллоустоун проснется, это будет "беспрецедентная катастрофа", сказал в недавнем интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По данным ученых, крайне необычный вулкан действительно может спровоцировать глобальный катаклизм — как уже было не раз в прошлом.Йеллоустоунская долина, богатая гейзерами и горячими источниками, стала первым в мире национальным парком еще в XIX веке. Вулканическую кальдеру — воронку 72 на 55 километров — разглядели только в 60-х с помощью спутников. Позже выяснилось, что под ней — огромный магматический очаг.В начале нулевых в документальном фильме BBC о Йеллоустоуне впервые прозвучало слово "супервулкан". С тех пор термин стали использовать в том числе в научных публикациях. Общепринятого определения супервулканов нет, однако обычно к ним относят геологические образования, способные на мегаизвержения силой восемь баллов по шкале вулканической активности (VEI).Шкала основана на оценке объема выбросов и высоте столба пепла. Так, последнее из трех известных суперизвержений Йеллоустоуна, произошедшее 640 тысяч лет назад, привело к выбросу примерно тысячи кубических километров материала. Пепловый слой покрыл значительную часть территории современных США.Для сравнения: вулкан Тамбора, чье извержение стало одним из сильнейших за всю историю наблюдений, в 1815-м выбросил "всего" 150-180 кубических километров материала, набрав семь баллов по шкале VEI. Этого хватило, чтобы в Западной Европе и Северной Америке наступил "год без лета" — из-за вулканического пепла произошло глобальное похолодание. Считается, что оно, помимо прочего, спровоцировало пандемию холеры.Еще одна особенность супервулканов — отсутствие выраженных конусов, характерных для стратовулканов — таких как Фудзи, Килиманджаро или Ключевская Сопка. Йеллоустоун представляет собой слабо всхолмленную местность, окруженную горами.После открытия Йеллоустоуна выявили еще несколько подобных геологических структур. Сегодня известно около 20 супервулканов. Большинство — в Северной и Южной Америке.Хартленд в безопасности?В случае извержения основной удар примет на себя континентальная часть США. Потенциальный урон спрогнозировать сложно. Одни предполагают, что в зоне поражения окажется треть населения страны. По мнению других, событие уничтожит вообще все живое на континенте.Основная масса выбросов у супервулканов — не текучая лава, а облака раскаленных газов и пепла из мелких стекловидных частиц. Именно они представляют главную угрозу для организмов.Ученые сходятся на том, что массивные выбросы будут иметь глобальный эффект. В атмосферу попадет огромное количество диоксида серы, эффективно отражающего солнечный свет. Это приведет к похолоданию, которое, скорее всего, затронет всю планету. Другие возможные последствия — кислотные дожди, мощные землетрясения, а также извержения других вулканов, вызванные цепной реакцией.Патрушев в интервью отмечает, что так называемый Хартленд — северо-восточная часть Евразии, примерно соответствующая территории бывшего СССР — может пострадать в меньшей степени. По мнению ученых, логично предположить, что чем дальше регион от места извержения, тем слабее урон. Однако предсказать, какие именно части планеты "выиграют" в результате глобальной катастрофы больше всех, нельзя.Как остановить супервулканВ среднем Йеллоустоун извергается каждые 725 тысяч лет. Исходя из этого, до следующего события — сто тысяч лет. Однако вулканы так "не работают". Суперизвержения в принципе редки, и в тех системах, где они происходят более одного раза, временные интервалы распределяются неравномерно, отмечает Геологическая служба США (USGS).В магматическом очаге часть вещества имеет твердую форму, а часть — расплавленную. Чем выше доля жидкой магмы, тем вероятнее грядущее извержение. По оценкам геологов, Йеллоустоун будет готов рвануть, когда 35-50 процентов массы окажется в текучем состоянии.До недавнего времени считалось, что сегодня этот показатель в магматическом очаге Йеллоустоуна составляет от пяти до пятнадцати процентов. Однако исследование 2022-го выявило другие данные — от 16 до 20. Впрочем, это не означает, что количество расплавленной магмы увеличивается — просто более совершенные научные методы и приборы позволяют уточнить информацию.Сейчас USGS оценивает ежегодную вероятность суперизвержения Йеллоустона примерно в 1 к 730 000. Вулкан постоянно под наблюдением, за геологическими процессами внутри "пороховой бочки" следят в том числе из космоса. Однако даже самая современная аппаратура не дает полной уверенности в том, что суперизвержение не случится при нашей жизни. Поэтому уже сегодня ученые разрабатывают методы купирования угрозы.В 2018-м специалисты НАСА предложили пробурить в кальдере скважину на десять километров. Поступающая через нее вода будет охлаждать магму, а пар можно использовать для геотермальной электростанции. Но само по себе бурение на такую глубину — крайне сложная и дорогая технология. А учитывая недостаточную изученность процессов внутри супервулкана — еще и опасная.Другой потенциальный способ защиты от суперизвержения — помочь супервулкану "сбросить напряжение" путем управляемого подрыва. "Для этого можно что-нибудь взорвать на глубине трех-пяти километров — люди уже неплохо научились это делать. По аналогии с лавинами: если в горах накопилось много снега, заставить его не спускаться гораздо сложнее, чем спровоцировать контролируемый сход", — предлагал в беседе с РИА Новости физик, вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко.До реального использования технологий по управлению супервулканом пока далеко. Однако, по словам Самойленко, когда-то и удар по астероиду казался фантастикой.

https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html

https://ria.ru/20221122/vulkany-1833123821.html

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