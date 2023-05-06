Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/vstrecha-1870201212.html
В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке
В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 06.05.2023
В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке
Встреча высокого уровня по зерновой инициативе состоится в ближайшем будущем, она пройдёт в четырёхстороннем формате при участии РФ, Турции, Украины и ООН,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:34
2023-05-06T17:34
экономика
россия
украина
турция
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой инициативе состоится в ближайшем будущем, она пройдёт в четырёхстороннем формате при участии РФ, Турции, Украины и ООН, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин. "В ближайшем будущем состоится встреча на высоком уровне между между заместителями министров в четырёхстороннем формате", — сказал Вершинин в эфире телеканала "RT". Он добавил, что во встрече примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
https://ria.ru/20230505/oon-1870064909.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_1461c515ea7e5e6e8269104c01eab342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, турция, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Экономика, Россия, Украина, Турция, Сергей Вершинин, ООН, Зерновая сделка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке

МИД: встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в ближайшем будущем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой инициативе состоится в ближайшем будущем, она пройдёт в четырёхстороннем формате при участии РФ, Турции, Украины и ООН, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"В ближайшем будущем состоится встреча на высоком уровне между между заместителями министров в четырёхстороннем формате", — сказал Вершинин в эфире телеканала "RT".
Женщина продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки
5 мая, 21:49
Он добавил, что во встрече примут участие представители России, Турции, Украины и ООН.
«
"Россия уже делает большой вклад для обеспечения продовольственной безопасности, и это всем хорошо известно. В случае, если нам удастся убрать ограничения, например, с нашего сельскохозяйственного экспорта и экспорта наших удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира", — подчеркнул Вершинин.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша
5 мая, 20:26
 
ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияСергей ВершининООНЗерновая сделкаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала