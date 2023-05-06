В МИД назвали примерные сроки встречи по зерновой сделке
МИД: встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в ближайшем будущем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Встреча высокого уровня по зерновой инициативе состоится в ближайшем будущем, она пройдёт в четырёхстороннем формате при участии РФ, Турции, Украины и ООН, заявил в субботу замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"В ближайшем будущем состоится встреча на высоком уровне между между заместителями министров в четырёхстороннем формате", — сказал Вершинин в эфире телеканала "RT".
Он добавил, что во встрече примут участие представители России, Турции, Украины и ООН.
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"Россия уже делает большой вклад для обеспечения продовольственной безопасности, и это всем хорошо известно. В случае, если нам удастся убрать ограничения, например, с нашего сельскохозяйственного экспорта и экспорта наших удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира", — подчеркнул Вершинин.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.