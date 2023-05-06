https://ria.ru/20230506/vengriya-1870099340.html
Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму
Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму - РИА Новости, 06.05.2023
Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму
Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:45
2023-05-06T06:45
2023-05-06T06:45
венгрия
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энергетика
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. "Благодаря принятым правительством мерам по сокращению потребления в венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 миллиарда кубометров - помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме", - заявили в министерстве. Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы - они продлятся с 22 декабря до 8 января - за счет осенних.
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венгрия, жкх, энергетика
Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму
Минэнерго Венгрии: запас газа в венгерских хранилищах позволяет подготовиться к зиме
БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии.
"Благодаря принятым правительством мерам по сокращению потребления в венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 миллиарда кубометров - помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме", - заявили в министерстве.
Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы - они продлятся с 22 декабря до 8 января - за счет осенних.
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