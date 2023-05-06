https://ria.ru/20230506/vengriya-1870099340.html

Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму

Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму - РИА Новости, 06.05.2023

Минэнерго Венгрии заявило о достаточных запасах газа на зиму

Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T06:45

2023-05-06T06:45

2023-05-06T06:45

венгрия

жкх

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5511e1c29f0fade9eb24b78b4eeb1bd3.jpg

БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. "Благодаря принятым правительством мерам по сокращению потребления в венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 миллиарда кубометров - помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме", - заявили в министерстве. Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы - они продлятся с 22 декабря до 8 января - за счет осенних.

https://ria.ru/20230506/gaz-1870098130.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, жкх, энергетика