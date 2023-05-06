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В Киевской области на КПП незаконно задержали митрополита, заявили в УПЦ - РИА Новости, 06.05.2023
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Религия
 
18:27 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/upts-1870210683.html
В Киевской области на КПП незаконно задержали митрополита, заявили в УПЦ
В Киевской области на КПП незаконно задержали митрополита, заявили в УПЦ - РИА Новости, 06.05.2023
В Киевской области на КПП незаконно задержали митрополита, заявили в УПЦ
Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Антоний заявил, что в субботу утром его незаконно задерживали на блокпосте в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:27
2023-05-06T18:27
религия
украина
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Антоний заявил, что в субботу утром его незаконно задерживали на блокпосте в Киевской области, когда он направлялся в храм на богослужение. "Когда сотрудник таможенной службы увидел мой паспорт, ввел его в свой компьютер, я сразу видел лукавую ухмылку", - сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале УПЦ. Сотрудник не отпускал митрополита, а на вопрос, арестован митрополит или нет, заявил, что необходима проверка. Антоний заявил, что вызовет полицию из-за незаконного задержания. Полицейские на КПП начали проверять его паспорт, машину, в которой ехал Антоний. Затем полицейские сказали митрополиту, что у него проблемы, поскольку видео с ним находится в скандальной базе "Миротворец". Сам Антоний заявил, что он был внесен в базу еще во время президентства Петра Порошенко как противник создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Затем полицейские заявили, что они ожидают некого человека, который проведет разговор с Антонием. Силовики хотели посмотреть телефон митрополита, однако он отказался предоставлять его как свою личную вещь без решения суда. В конце концов, на место приехал наряд полиции, митрополит написал заявление, хотя, по слова Антония, полиция намекала ему не делать это. После этого митрополиту отдали паспорт и отпустили. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230505/repressii-1870049916.html
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869902962.html
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украина, киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Киевской области на КПП незаконно задержали митрополита, заявили в УПЦ

Управделами УПЦ Антоний заявил, что его незаконно задержали на КПП в Киевской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Антоний заявил, что в субботу утром его незаконно задерживали на блокпосте в Киевской области, когда он направлялся в храм на богослужение.
"Когда сотрудник таможенной службы увидел мой паспорт, ввел его в свой компьютер, я сразу видел лукавую ухмылку", - сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале УПЦ.
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5 мая, 19:30
Сотрудник не отпускал митрополита, а на вопрос, арестован митрополит или нет, заявил, что необходима проверка. Антоний заявил, что вызовет полицию из-за незаконного задержания. Полицейские на КПП начали проверять его паспорт, машину, в которой ехал Антоний. Затем полицейские сказали митрополиту, что у него проблемы, поскольку видео с ним находится в скандальной базе "Миротворец". Сам Антоний заявил, что он был внесен в базу еще во время президентства Петра Порошенко как противник создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Затем полицейские заявили, что они ожидают некого человека, который проведет разговор с Антонием. Силовики хотели посмотреть телефон митрополита, однако он отказался предоставлять его как свою личную вещь без решения суда. В конце концов, на место приехал наряд полиции, митрополит написал заявление, хотя, по слова Антония, полиция намекала ему не делать это. После этого митрополиту отдали паспорт и отпустили.
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5 мая, 13:06
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Журналист телекомпании NBC Кир Симмонс - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Журналиста NBC после посещения Крыма внесли в базу сайта "Миротворец"
1 марта, 14:28
 
РелигияУкраинаКиевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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