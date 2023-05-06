https://ria.ru/20230506/ukraina-1870243292.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:17
2023-05-06T22:17
2023-05-06T22:17
украина
полтавская область
в мире
киев
вооруженные силы рф
кировоградская область
николаевская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в данных областях прозвучал в 22.06 (совпадает с мск). Также тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") сообщило о звуке взрыва в Днепропетровске, где также объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html
украина
полтавская область
киев
кировоградская область
николаевская область
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область, в мире, киев, вооруженные силы рф, кировоградская область, николаевская область, харьковская область, херсонская область
Украина, Полтавская область, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Кировоградская область, Николаевская область, Харьковская область, Херсонская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу