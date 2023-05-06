https://ria.ru/20230506/ukraina-1870243292.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:17

2023-05-06T22:17

2023-05-06T22:17

украина

полтавская область

в мире

киев

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кировоградская область

николаевская область

харьковская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в данных областях прозвучал в 22.06 (совпадает с мск). Также тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") сообщило о звуке взрыва в Днепропетровске, где также объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html

украина

полтавская область

киев

кировоградская область

николаевская область

харьковская область

херсонская область

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