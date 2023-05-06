https://ria.ru/20230506/ukraina-1870184536.html

В Крыму призвали денацифицировать Украину в кратчайшие сроки

В Крыму призвали денацифицировать Украину в кратчайшие сроки - РИА Новости, 06.05.2023

В Крыму призвали денацифицировать Украину в кратчайшие сроки

Украина, ставшая государством-террористом, должна быть денацифицирована в кратчайшие сроки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:12

2023-05-06T16:12

2023-05-06T16:12

россия

ольга ковитиди

украина

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

глеб никитин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украина, ставшая государством-террористом, должна быть денацифицирована в кратчайшие сроки, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя подрыв машины экс-депутата Госдумы Захара Прилепина. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Сенатор назвала Украину преступным государством, возглавляемым "преступной властью". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html

россия

украина

нижегородская область

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россия, ольга ковитиди, украина, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, глеб никитин