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"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 06.05.2023 (обновлено: 20:08 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870170102.html
"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ
"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ
Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:56
2023-05-06T20:08
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times. Это стало поводом для беспокойства высших должностных лиц в Киеве. Для достижения победы боевой мощи и изобретательности больше недостаточно. В конечном итоге все может свестись к испытанию воли между Кремлем и Западом, отмечается в статье.На Украине ощущают, что их время истекает, резюмировалось в материале.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, киев
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Киев, Специальная военная операция на Украине
"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ

NYT: Украина лишится помощи Запада в случае провала контрнаступления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times.
«

"Киев испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, поскольку Соединенные Штаты и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их оружие, обучение и боеприпасы <…> привести к значительным успехам (ВСУ на фронте. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Это стало поводом для беспокойства высших должностных лиц в Киеве. Для достижения победы боевой мощи и изобретательности больше недостаточно. В конечном итоге все может свестись к испытанию воли между Кремлем и Западом, отмечается в статье.

На Украине ощущают, что их время истекает, резюмировалось в материале.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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