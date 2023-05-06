https://ria.ru/20230506/ukraina-1870170102.html

"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ

"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023

"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ

Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:56

2023-05-06T14:56

2023-05-06T20:08

в мире

украина

вооруженные силы украины

сша

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times. Это стало поводом для беспокойства высших должностных лиц в Киеве. Для достижения победы боевой мощи и изобретательности больше недостаточно. В конечном итоге все может свестись к испытанию воли между Кремлем и Западом, отмечается в статье.На Украине ощущают, что их время истекает, резюмировалось в материале.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, киев