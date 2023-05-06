"Ультиматум" США в адрес Украины испугал Киев, пишут СМИ
NYT: Украина лишится помощи Запада в случае провала контрнаступления
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина лишится зарубежной помощи, если не сможет оправдать ожиданий США, пишет газета The New York Times.
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"Киев испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, поскольку Соединенные Штаты и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их оружие, обучение и боеприпасы <…> привести к значительным успехам (ВСУ на фронте. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Это стало поводом для беспокойства высших должностных лиц в Киеве. Для достижения победы боевой мощи и изобретательности больше недостаточно. В конечном итоге все может свестись к испытанию воли между Кремлем и Западом, отмечается в статье.
На Украине ощущают, что их время истекает, резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
На Украине ощущают, что их время истекает, резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.