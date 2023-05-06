https://ria.ru/20230506/ukraina-1870104303.html

В Днепропетровской области взрывами повредило линию электросети

В Днепропетровской области взрывами повредило линию электросети - РИА Новости, 06.05.2023

В Днепропетровской области взрывами повредило линию электросети

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил, что в Синельниковском районе были зафиксированы взрывы,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:07

2023-05-06T08:07

2023-05-06T08:08

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале заявил, что в Синельниковском районе были зафиксированы взрывы, вследствие чего повреждена линия электросети. Ночью в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. "... В Синельниковском районе... изуродована линия электропередач", - написал Лысак.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск