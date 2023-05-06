https://ria.ru/20230506/ukraina-1870085900.html

В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая, но оставили на российский

В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая, но оставили на российский - РИА Новости, 06.05.2023

В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая, но оставили на российский

Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:24

2023-05-06T00:24

2023-05-06T10:47

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БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и советский, заявил в Twitter адвокат Патрик Хайнеманн.Ранее полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который, однако, не распространяется на дипломатов и ветеранов. "Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая", — написал Хайнеманн, подавший ранее иск против решения полиции о запрете.Также об успехе в суде сообщают несколько проукраинских движений в Германии и столичные СМИ. Федеральная земля Берлин может обжаловать это решение в высшем административном суде.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html

https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html

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