https://ria.ru/20230506/turtsiya-1870249750.html

Главный соперник Эрдогана пообещал выслать сирийских и афганских беженцев

Главный соперник Эрдогана пообещал выслать сирийских и афганских беженцев - РИА Новости, 06.05.2023

Главный соперник Эрдогана пообещал выслать сирийских и афганских беженцев

Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу на самом массовом митинге предвыборной кампании в Стамбуле заявил о намерении... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:45

2023-05-06T23:45

2023-05-06T23:45

в мире

стамбул

турция

анкара (провинция)

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868730076_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e62d262ab988e3488880d28164427e84.jpg

СТАМБУЛ, 6 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу на самом массовом митинге предвыборной кампании в Стамбуле заявил о намерении выслать в течение максимум двух лет всех сирийских и афганских беженцев, помимо кандидата выступали семь его потенциальных вице-президентов, передает корреспондент РИА Новости. На митинге, в связи с которым в стамбульском районе Малтепе на азиатской стороне города перекрывали ряд дорог, длился около трех часов. Сам Кылычдароглу выступал порядка 15 минут, а до него вещали кандидаты в вице-президенты – лидеры пяти оппозиционных партий и оппозиционные мэры Стамбула и Анкары. Дольше всех выступал мэр Стамбула Экрем Имамоглу – почти полчаса. Изначально митинг был запланирован на воскресенье, однако выяснилось, что на эту же дату в Стамбуле, но на европейской стороне, решил провести свой митинг действующий президент Тайип Эрдоган – после этого Кылычдароглу перенес митинг на субботу. Кылычдароглу в ходе выступления пообещал "быть президентом всех 85 миллионов турок" и править совместно с вице-президентами "разумно и со знанием", не устраивая дискриминацию. "Даю вам слово, что максимум через два года мы вышлем из Турции всех наших сирийских и афганских братьев в их родные страны", - заявил кандидат. Толпа встретила его слова ликованием. Мэр Стамбула Имамоглу в свою очередь призвал избирателей "завершить задачу за один тур". Лидер партии DEVA и бывший вице-президент Турции по финансовым вопросам Али Бабаджан же пообещал покончить с "атмосферой кризиса" в течение шести месяцев, а в течение двух лет снизить инфляцию до однозначных показателей. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 105,19%. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230503/vstrecha-1869335664.html

https://ria.ru/20230505/turtsiya-1870084592.html

стамбул

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс