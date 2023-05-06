https://ria.ru/20230506/trevoga-1870244069.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:27

2023-05-06T22:27

2023-05-06T22:35

киев

специальная военная операция на украине

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украина

полтавская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в большей части областей страны.Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

киев

украина

полтавская область

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киев, в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф