В Госдуме назвали Украину террористической организацией США
Депутат Бородай после атаки на Прилепина назвал Украину террористической организацией США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в субботу РИА Новости, что Украина — одна из самых больших террористических организаций, созданных США.
"Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США", — сказал Бородай.
Он отметил, что политика США основывается на создании террористических государств, которые по всему миру "решают вопросы" за Вашингтон.
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"Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора", — подчеркнул депутат.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Прилепина, Бородай добавил, что пока что не связывался с писателем.
"Надеюсь, у него все относительно неплохо… насколько это возможно после такого печального события", — заключил он.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.