https://ria.ru/20230506/terror-1870234819.html

В Госдуме назвали Украину террористической организацией США

В Госдуме назвали Украину террористической организацией США - РИА Новости, 06.05.2023

В Госдуме назвали Украину террористической организацией США

Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в субботу РИА Новости, что Украина — одна из самых больших... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:53

2023-05-06T20:53

2023-05-06T20:53

подрыв автомобиля захара прилепина

александр бородай

госдума рф

украина

захар прилепин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в субботу РИА Новости, что Украина — одна из самых больших террористических организаций, созданных США. "Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США", — сказал Бородай. Он отметил, что политика США основывается на создании террористических государств, которые по всему миру "решают вопросы" за Вашингтон. Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Прилепина, Бородай добавил, что пока что не связывался с писателем. "Надеюсь, у него все относительно неплохо… насколько это возможно после такого печального события", — заключил он. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html

https://ria.ru/20230506/ssha-1870195233.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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подрыв автомобиля захара прилепина, александр бородай, госдума рф, украина, захар прилепин, сша, россия, в мире