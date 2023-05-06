https://ria.ru/20230506/terakt-1870192068.html

СК показал последствия теракта в отношении Прилепина

СК показал последствия теракта в отношении Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

СК показал последствия теракта в отношении Прилепина

СК РФ показал видео с места теракта в Нижегородской области в отношении писателя Захара Прилепина, на записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, видна... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:50

2023-05-06T16:50

2023-05-06T17:14

происшествия

нижегородская область

россия

глеб никитин

захар прилепин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. СК РФ показал видео с места теракта в Нижегородской области в отношении писателя Захара Прилепина, на записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, видна образовавшаяся от взрыва воронка. Из видео, длительность которого 30 секунд, следует, что машина, в которой находился писатель в момент теракта, перевернулась. Автомобиль очень сильно поврежден, переднюю часть оторвало, а вокруг множество обломков. Кроме того, от взрыва образовалась воронка, предварительно, глубиной до 1 метра. На месте работают следователи и криминалисты фиксируют повреждения. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина 2023-05-06T16:50 true PT0M49S

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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин, захар прилепин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина