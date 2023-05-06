https://ria.ru/20230506/tekhnika-1870089393.html

В США рассказали, как Запад убивает украинцев

В США рассказали, как Запад убивает украинцев - РИА Новости, 06.05.2023

В США рассказали, как Запад убивает украинцев

Запад способствует смерти украинских солдат, отправляя Киеву незнакомую для них технику, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:10

2023-05-06T02:10

2023-05-06T02:11

в мире

украина

сша

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

f-16

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад способствует смерти украинских солдат, отправляя Киеву незнакомую для них технику, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.Экс-разведчик отметил, что отправка Украине западной техники не окажет никакого влияния на ход событий, так как ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. По его словам, каждый немецкий танк Leopard станет для его украинского экипажа "гробом на колесах", так как требует абсолютно иного подхода и обслуживания в отличие от танков Т-72.Кроме того, бывший разведчик прокомментировал требования Зеленского об отправке Киеву истребителей F-16. Как отметил Риттер, их появление на поле боя также ничего не изменит, а может, и вовсе еще больше ослабит Украину. Он подчеркнул, что западные истребители и то, чем пользуются ВСУ, — абсолютно разные вещи, а на переподготовку пилотов уйдет очень много времени."Если вы пересадите их (украинских пилотов. — Прим. ред.) на F-16, их всех собьют во время второго вылета. Это факт", — заключил Риттер.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html

https://ria.ru/20230505/snaryady-1869992523.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, т-72 "урал", f-16, нато