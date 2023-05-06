В США рассказали, как Запад убивает украинцев
Скотт Риттер: Запад убивает украинцев, отправляя Киеву незнакомую бойцам ВСУ технику
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад способствует смерти украинских солдат, отправляя Киеву незнакомую для них технику, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.
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"Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. <...> Они (страны Запада. — Прим.ред.) уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение", — сказал Риттер.
Экс-разведчик отметил, что отправка Украине западной техники не окажет никакого влияния на ход событий, так как ВСУ получают танки, с которыми они не умеют обращаться. По его словам, каждый немецкий танк Leopard станет для его украинского экипажа "гробом на колесах", так как требует абсолютно иного подхода и обслуживания в отличие от танков Т-72.
Кроме того, бывший разведчик прокомментировал требования Зеленского об отправке Киеву истребителей F-16. Как отметил Риттер, их появление на поле боя также ничего не изменит, а может, и вовсе еще больше ослабит Украину. Он подчеркнул, что западные истребители и то, чем пользуются ВСУ, — абсолютно разные вещи, а на переподготовку пилотов уйдет очень много времени.
"Если вы пересадите их (украинских пилотов. — Прим. ред.) на F-16, их всех собьют во время второго вылета. Это факт", — заключил Риттер.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.