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США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
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02:55 06.05.2023 (обновлено: 10:34 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html
США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ
США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ
США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:55
2023-05-06T10:34
в мире
сша
тайвань
китай
джо байден
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Как поясняет агентство, принятый в декабре прошлого года оборонный бюджет предусматривает выделение на поддержку Тайваня миллиона долларов. Ускоренная схема предполагает, что оружие и техника будут отправляться из имеющихся запасов в соответствии с указом президента о сокращении этих запасов. Это позволит Белому дому обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден
В мире, США, Тайвань, Китай, Джо Байден
США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ

Bloomberg: США планируют поставить Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Администрация Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов, используя полномочия ускоренного финансирования, как и для поставок оружия на Украину", — говорится в статье.

Как поясняет агентство, принятый в декабре прошлого года оборонный бюджет предусматривает выделение на поддержку Тайваня миллиона долларов. Ускоренная схема предполагает, что оружие и техника будут отправляться из имеющихся запасов в соответствии с указом президента о сокращении этих запасов. Это позволит Белому дому обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
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