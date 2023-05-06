https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html

США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ

США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023

США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ

США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:55

2023-05-06T02:55

2023-05-06T10:34

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Как поясняет агентство, принятый в декабре прошлого года оборонный бюджет предусматривает выделение на поддержку Тайваня миллиона долларов. Ускоренная схема предполагает, что оружие и техника будут отправляться из имеющихся запасов в соответствии с указом президента о сокращении этих запасов. Это позволит Белому дому обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20230428/pravila-1868607352.html

сша

тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден