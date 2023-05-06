США планируют поставить Тайваню оружие на полмиллиарда долларов, пишут СМИ
Bloomberg: США планируют поставить Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США планируют передать Тайваню вооружения на 500 миллионов долларов по той же ускоренной схеме, которую применяют для военной помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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"Администрация Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов, используя полномочия ускоренного финансирования, как и для поставок оружия на Украину", — говорится в статье.
Как поясняет агентство, принятый в декабре прошлого года оборонный бюджет предусматривает выделение на поддержку Тайваня миллиона долларов. Ускоренная схема предполагает, что оружие и техника будут отправляться из имеющихся запасов в соответствии с указом президента о сокращении этих запасов. Это позволит Белому дому обойти часто затягивающийся процесс заключения контрактов и производства оружия.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.