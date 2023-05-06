https://ria.ru/20230506/tanki-1870165530.html

ВС России начали использовать динамический "скворечник" для танков

ВС России начали использовать динамический "скворечник" для танков - РИА Новости, 06.05.2023

ВС России начали использовать динамический "скворечник" для танков

Танкисты Вооруженных сил РФ начали использовать в зоне СВО для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой "Контакт-1", следует из видео,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:38

2023-05-06T14:38

2023-05-06T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

виктор мураховский

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Танкисты Вооруженных сил РФ начали использовать в зоне СВО для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой "Контакт-1", следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. Козырёк, или, как его ещё называют - "скворечник" представляет собой противокумулятивную решётку, приваренную к башне танка на четырёх длинных направляющих. Конструкция создаёт над крышей башни, где броня тонкая, своего рода навес, закрывая её от атак сверху. С динамической защитой такой козырёк показан впервые, хотя такие решётки монтируются экипажами танков самостоятельно и применяются с самого начала СВО. В ролике военного ведомства демонстрируется, что на козырёк сверху теперь навешаны ряды контейнеров "Контакта-1", всего более 40 штук, которые создают над башней сплошную "плиту" из динамической защиты. Вес такой дополнительной защиты составляет более 200 килограммов. Как пояснил один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, обычная решётка, которая применялась в подобных козырьках с начала СВО, по идее, должна вызвать преждевременное срабатывания кумулятивного боеприпаса, атакующего сверху, или даже привести к разрушению этого боеприпаса без штатного срабатывания. "Что касается ПТУР и гранатомётов, с атакой сверху, таких, например, как американские Javelin или британские NLAW, или при стрельбе сверху в городских условиях, например, из того же РПГ-7, то эффективность данного решения нужно смотреть на практике. Не исключаю, что подобный козырёк с динамической защитой может защитить и от них", - добавил эксперт.Кумулятивный боеприпас при срабатывании детонирует, за счёт высокого давления взрыва создаёт из специальной облицовки тонкую струю из метала, проникающего в танк со скоростью около десяти и более километров в секунду. Такая скорость обеспечивает большой урон гомогенной броне - для отдельных боеприпасов оно может превышать один метр. Динамическая зашита при её пробитии кумулятивной струёй метала взрывается и за счёт выделяемой ударной энергии, а также разлета специальных пластин и корпуса контейнера разрушает струю, резко снижая её эффективность.

https://ria.ru/20230506/malyar-1870128502.html

https://ria.ru/20230505/himars-1870079204.html

https://ria.ru/20230505/zapad-1869754254.html

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Военные используют козырьки с контейнерами защиты на танках. Кадры из зоны СВО Военные используют козырьки с контейнерами защиты на танках. Кадры из зоны СВО 2023-05-06T14:38 true PT0M37S

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безопасность, технологии, россия, виктор мураховский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф