https://ria.ru/20230506/tanki-1870095604.html

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 на передовой против группы пехоты противника, кравшуюся лесами. Ролик появился в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:10

2023-05-06T05:10

2023-05-06T07:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

т-72б3

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 на передовой против группы пехоты противника, кравшуюся лесами. Ролик появился в Telegram-канале ведомства."На одном из направлений в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар", — говорится в публикации.На видео показано, как в танк загружают боекомплект, после чего машина долго движется по кажущейся непролазной грязи на огневую позицию. Видно, как танкисты наводятся на группу пехоты противника, спрятавшуюся в лесах. Несколько выстрелов осколочными снарядами демонстрируются с разных ракурсов. Также демонстрируются снятые с беспилотника кадры уничтожения цели. После поражения цели боевая машина скрывается за рельефом местности. Задача на уничтожение новой цели может прийти в любой момент. Поэтому после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми выехать на позицию. Как рассказал наводчик-оператор танка Т-72Б3 с позывным "Молчун", в основном его экипаж работает по живой силе и технике противника, уничтожает опорные пункты, резервные пункты, блиндажи, окопы, все места, где может находиться противник. Другой наводчик-оператор с говорящим позывным "Снайпер" рассказал об эпизоде, когда ему пришлось сначала вести контрбатарейную борьбу с самоходной артиллерийской установкой, а затем уничтожить приехавший "мстить" вражеский танк. Он также сообщил о том, что получил в октябре ранение осколком снаряда вражеской артиллерии, открывшей огонь по позиции. "Снайпер" признался, что из-за того, что первым делом вместе экипажем выводил технику из-под обстрела, даже не сразу заметил, как ему "цепануло осколком руку".

https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html

https://ria.ru/20230505/poteri-1869939335.html

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безопасность, россия, т-72б3