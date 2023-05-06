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Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 06.05.2023 (обновлено: 07:13 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/tanki-1870095604.html
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации
Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 на передовой против группы пехоты противника, кравшуюся лесами. Ролик появился в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:10
2023-05-06T07:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
т-72б3
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 на передовой против группы пехоты противника, кравшуюся лесами. Ролик появился в Telegram-канале ведомства."На одном из направлений в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар", — говорится в публикации.На видео показано, как в танк загружают боекомплект, после чего машина долго движется по кажущейся непролазной грязи на огневую позицию. Видно, как танкисты наводятся на группу пехоты противника, спрятавшуюся в лесах. Несколько выстрелов осколочными снарядами демонстрируются с разных ракурсов. Также демонстрируются снятые с беспилотника кадры уничтожения цели. После поражения цели боевая машина скрывается за рельефом местности. Задача на уничтожение новой цели может прийти в любой момент. Поэтому после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми выехать на позицию. Как рассказал наводчик-оператор танка Т-72Б3 с позывным "Молчун", в основном его экипаж работает по живой силе и технике противника, уничтожает опорные пункты, резервные пункты, блиндажи, окопы, все места, где может находиться противник. Другой наводчик-оператор с говорящим позывным "Снайпер" рассказал об эпизоде, когда ему пришлось сначала вести контрбатарейную борьбу с самоходной артиллерийской установкой, а затем уничтожить приехавший "мстить" вражеский танк. Он также сообщил о том, что получил в октябре ранение осколком снаряда вражеской артиллерии, открывшей огонь по позиции. "Снайпер" признался, что из-за того, что первым делом вместе экипажем выводил технику из-под обстрела, даже не сразу заметил, как ему "цепануло осколком руку".
https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html
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безопасность, россия, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-72Б3
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 в зоне спецоперации

Минобороны показало, как танки Т-72Б3 уничтожают скрывающуюся в лесу пехоту ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком
Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 на передовой против группы пехоты противника, кравшуюся лесами. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.
"На одном из направлений в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар", — говорится в публикации.
На видео показано, как в танк загружают боекомплект, после чего машина долго движется по кажущейся непролазной грязи на огневую позицию. Видно, как танкисты наводятся на группу пехоты противника, спрятавшуюся в лесах. Несколько выстрелов осколочными снарядами демонстрируются с разных ракурсов. Также демонстрируются снятые с беспилотника кадры уничтожения цели.
После поражения цели боевая машина скрывается за рельефом местности. Задача на уничтожение новой цели может прийти в любой момент. Поэтому после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми выехать на позицию.
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Как рассказал наводчик-оператор танка Т-72Б3 с позывным "Молчун", в основном его экипаж работает по живой силе и технике противника, уничтожает опорные пункты, резервные пункты, блиндажи, окопы, все места, где может находиться противник.
«
"Мощь в том, что когда ты в него садишься, он придает тебе уверенности, и ты уже на всех парах готов уничтожать … Непосредственно перед выездом подходим, проверяем всё. Нежно погладим танчик, чтобы он нас не подводил, тогда все будет хорошо", — пояснил "Молчун".
Другой наводчик-оператор с говорящим позывным "Снайпер" рассказал об эпизоде, когда ему пришлось сначала вести контрбатарейную борьбу с самоходной артиллерийской установкой, а затем уничтожить приехавший "мстить" вражеский танк.
«
"Как только она выехала, чтобы вести огонь по нашим позициям, мы начали ответный огонь по ней, преследовали и в конце концов догнали и уничтожили. Буквально через пару дней на нас начал охотиться вражеский танк. Была перестрелка. Но мы опять оказались быстрее, хитрее и более меткие", — отметил "Снайпер".
Он также сообщил о том, что получил в октябре ранение осколком снаряда вражеской артиллерии, открывшей огонь по позиции. "Снайпер" признался, что из-за того, что первым делом вместе экипажем выводил технику из-под обстрела, даже не сразу заметил, как ему "цепануло осколком руку".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТ-72Б3
 
 
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