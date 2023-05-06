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"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев - РИА Новости, 06.05.2023
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19:32 06.05.2023 (обновлено: 23:14 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html
"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев
"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев - РИА Новости, 06.05.2023
"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев
Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:32
2023-05-06T23:14
в мире
сша
украина
карл iii
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага."Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис."Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу", — отметил в комментариях Крис Таббс."Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа", — добавили в ответ."Даже если это заранее не планировалось, Джилл и Финнеган не смутило, что они вдвоем выглядят как ходячий флаг другой страны?" — спросила журналистка Лора Лумер."Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасет", — поделился мнением еще один пользователь."Бедняжки думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — посмеялся подписчик Эллис.Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.
https://ria.ru/20230506/ssha-1870195233.html
https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html
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в мире, сша, украина, карл iii, владимир зеленский, денис шмыгаль
В мире, США, Украина, Карл III, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев

Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

© AFP 2023 / ANDREW MILLIGANДжилл Байден с внучкой Финнеган прибывают в Вестминстерское аббатство перед коронацией Карла III
Джилл Байден с внучкой Финнеган прибывают в Вестминстерское аббатство перед коронацией Карла III - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ANDREW MILLIGAN
Джилл Байден с внучкой Финнеган прибывают в Вестминстерское аббатство перед коронацией Карла III
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.
"Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис.
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"Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу", — отметил в комментариях Крис Таббс.
"Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа", — добавили в ответ.
"Даже если это заранее не планировалось, Джилл и Финнеган не смутило, что они вдвоем выглядят как ходячий флаг другой страны?" — спросила журналистка Лора Лумер.
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"Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Бедняжки думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — посмеялся подписчик Эллис.
Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.
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