https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html

"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев

"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев - РИА Новости, 06.05.2023

"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев

Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:32

2023-05-06T19:32

2023-05-06T23:14

в мире

сша

украина

карл iii

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага."Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис."Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу", — отметил в комментариях Крис Таббс."Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа", — добавили в ответ."Даже если это заранее не планировалось, Джилл и Финнеган не смутило, что они вдвоем выглядят как ходячий флаг другой страны?" — спросила журналистка Лора Лумер."Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасет", — поделился мнением еще один пользователь."Бедняжки думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — посмеялся подписчик Эллис.Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.

https://ria.ru/20230506/ssha-1870195233.html

https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html

https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html

сша

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, карл iii, владимир зеленский, денис шмыгаль