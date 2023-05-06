"Какой стыд!" Выходка жены Байдена с украинским флагом взбесила американцев
Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III
© AFP 2023 / ANDREW MILLIGANДжилл Байден с внучкой Финнеган прибывают в Вестминстерское аббатство перед коронацией Карла III
Джилл Байден с внучкой Финнеган прибывают в Вестминстерское аббатство перед коронацией Карла III
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Известная американская консервативная юристка Дженна Эллис осудила в Twitter жену президента США Джо Байдена Джилл и его внучку Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.
"Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис.
"Они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу", — отметил в комментариях Крис Таббс.
"Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа", — добавили в ответ.
"Даже если это заранее не планировалось, Джилл и Финнеган не смутило, что они вдвоем выглядят как ходячий флаг другой страны?" — спросила журналистка Лора Лумер.
"Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Бедняжки думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — посмеялся подписчик Эллис.
Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.