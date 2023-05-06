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Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870243467.html
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск
"Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
рамзан кадыров
донецк
россия
евгений пригожин
сцкк
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. Он отметил, что передача позиций нужна, чтобы 10 мая, в 00.00 бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм населенного пункта. Пригожин добавил, что украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. По его словам, до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 квадратных километра. Теракт против ПрилепинаВ субботу машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен. Водителем оказался сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В телеграм-канале СК России написали, что по факту подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, позже его квалифицировали как теракт. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала журналистам, что задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим. Позже РИА Новости сообщили, что задержанный оказался уроженцем Украины. Задержанный по подозрению в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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в мире, запорожская область, рамзан кадыров, донецк, россия, евгений пригожин, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Рамзан Кадыров, Донецк, Россия, Евгений Пригожин, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск

Глава Чечни Кадыров: первые подразделения "Ахмата" выдвинулись в сторону зоны спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России Кременском участке фронта в Донбассе
Военнослужащий ВС России Кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России Кременском участке фронта в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. Он отметил, что передача позиций нужна, чтобы 10 мая, в 00.00 бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм населенного пункта.
Пригожин добавил, что украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. По его словам, до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 квадратных километра.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Все признаки налицо". Где и как будут наступать ВСУ
5 мая, 08:00

Теракт против Прилепина

В субботу машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен. Водителем оказался сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.
В телеграм-канале СК России написали, что по факту подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, позже его квалифицировали как теракт.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала журналистам, что задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим. Позже РИА Новости сообщили, что задержанный оказался уроженцем Украины.
Задержанный по подозрению в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРамзан КадыровДонецкРоссияЕвгений ПригожинСЦККСледственный комитет России (СК РФ)Захар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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