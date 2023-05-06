https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870243467.html

Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск

Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023

Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск

"Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:57

2023-05-06T22:57

2023-05-06T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

рамзан кадыров

донецк

россия

евгений пригожин

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863999087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aad6a8ed1631ba1e45c871284c997ea2.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. Он отметил, что передача позиций нужна, чтобы 10 мая, в 00.00 бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм населенного пункта. Пригожин добавил, что украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. По его словам, до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 квадратных километра. Теракт против ПрилепинаВ субботу машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен. Водителем оказался сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В телеграм-канале СК России написали, что по факту подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, позже его квалифицировали как теракт. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала журналистам, что задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим. Позже РИА Новости сообщили, что задержанный оказался уроженцем Украины. Задержанный по подозрению в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

запорожская область

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, рамзан кадыров, донецк, россия, евгений пригожин, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)