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Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск
"Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
рамзан кадыров
донецк
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евгений пригожин
сцкк
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, заявил в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Ранее сегодня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. Он отметил, что передача позиций нужна, чтобы 10 мая, в 00.00 бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм населенного пункта. Пригожин добавил, что украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. По его словам, до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 квадратных километра. Теракт против ПрилепинаВ субботу машину писателя Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен. Водителем оказался сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В телеграм-канале СК России написали, что по факту подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, позже его квалифицировали как теракт. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала журналистам, что задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим. Позже РИА Новости сообщили, что задержанный оказался уроженцем Украины. Задержанный по подозрению в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Рамзан Кадыров, Донецк, Россия, Евгений Пригожин, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Спецоперация, 6 мая: "Ахмат" готов выдвигаться в Артемовск
Глава Чечни Кадыров: первые подразделения "Ахмата" выдвинулись в сторону зоны спецоперации