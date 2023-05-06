https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870211536.html

Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск

Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск - РИА Новости, 06.05.2023

Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск

Российские военные эффективно приспосабливаются к новым типам вооружений ВСУ, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:34

2023-05-06T18:34

2023-05-06T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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алексей резников

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные эффективно приспосабливаются к новым типам вооружений ВСУ, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках документального фильма журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром"."Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся", — признал он.Политик напомнил, что летом прошлого года Украина получила американские реактивные установки HIMARS, зона поражения которых составляет 80 километров. Российские войска со временем сумели приспособиться к ним, изменив свою логистику, отметил министр.Именно по этой причине, по словам Резникова, киевские власти просят у западных стран новые системы, зона поражения которых составляет минимум 150 километров, а также ракеты ATACMS. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230416/vsu-1865668649.html

https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html

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