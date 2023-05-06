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Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 06.05.2023 (обновлено: 23:08 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870211536.html
Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск
Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск - РИА Новости, 06.05.2023
Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск
Российские военные эффективно приспосабливаются к новым типам вооружений ВСУ, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:34
2023-05-06T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
bae systems
lockheed martin
алексей резников
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные эффективно приспосабливаются к новым типам вооружений ВСУ, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках документального фильма журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром"."Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся", — признал он.Политик напомнил, что летом прошлого года Украина получила американские реактивные установки HIMARS, зона поражения которых составляет 80 километров. Российские войска со временем сумели приспособиться к ним, изменив свою логистику, отметил министр.Именно по этой причине, по словам Резникова, киевские власти просят у западных стран новые системы, зона поражения которых составляет минимум 150 километров, а также ракеты ATACMS. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
https://ria.ru/20230416/vsu-1865668649.html
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в мире, украина, bae systems, lockheed martin , алексей резников, киев, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, BAE Systems, Lockheed Martin , Алексей Резников, Киев, Вооруженные силы Украины, США
Глава Минобороны Украины назвал сильную сторону российских войск

Глава Минобороны Украины Резников: ВС России приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне спецоперации
Работа артиллерийских расчетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные эффективно приспосабливаются к новым типам вооружений ВСУ, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью в рамках документального фильма журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".
"Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся", — признал он.
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Политик напомнил, что летом прошлого года Украина получила американские реактивные установки HIMARS, зона поражения которых составляет 80 километров. Российские войска со временем сумели приспособиться к ним, изменив свою логистику, отметил министр.
Именно по этой причине, по словам Резникова, киевские власти просят у западных стран новые системы, зона поражения которых составляет минимум 150 километров, а также ракеты ATACMS.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаBAE SystemsLockheed MartinАлексей РезниковКиевВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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