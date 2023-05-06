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Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 06.05.2023 (обновлено: 14:49 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 06.05.2023
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:41
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специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета НARM.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Конашенков о работе ВС РФ в зоне спецоперации за прошедшие сутки
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.
2023-05-06T14:41
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Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: ПВО за сутки уничтожила 32 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" в зоне спецоперации
Командная машина зенитно-ракетного комплекса Бук-М3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
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Командная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.
«
"За сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской народной республики, Горловка, Волноваха Донецкой народной республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета НARM.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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