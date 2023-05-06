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Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 06.05.2023

Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки

Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:41

2023-05-06T14:41

2023-05-06T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета НARM.

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Конашенков о работе ВС РФ в зоне спецоперации за прошедшие сутки Конашенков о работе ВС РФ в зоне спецоперации за прошедшие сутки 2023-05-06T14:41 true PT3M41S

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, видео