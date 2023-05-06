https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 06.05.2023
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:41
2023-05-06T14:41
2023-05-06T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета НARM.
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о работе ВС РФ в зоне спецоперации за прошедшие сутки
Конашенков о работе ВС РФ в зоне спецоперации за прошедшие сутки
2023-05-06T14:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.
2023-05-06T14:41
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PT3M41S
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
Минобороны: ПВО за сутки уничтожила 32 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области