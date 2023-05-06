ВСУ потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих и наемников
Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 185 военнослужащих и наемников
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении не менее 185 украинских военнослужащих и иностранных наемников, следует из сводки Минобороны.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи", — заявили в военном ведомстве.
В Артемовске штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части, подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах, добавили в Минобороны.
Потери ВСУ на этом направлении составили более 185 бойцов и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.
Купянское направление
На Купянском направлении Западная группировка наносила удары по подразделениям противника в районах Кисловки и Берестового (Харьковская область). Там уничтожены около 50 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и САУ "Акация".
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение украинской армии в районах Невского и Червоной Дибровы (ЛНР). Там противник потерял порядка 60 человек, бронемашину, три пикапа, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" поразила украинские позиции в районах Гуляйполя (Запорожская область) и Угледара (ДНР). Там ВСУ потеряли примерно 90 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. В районе Великой Новоселки разбит склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ. На Херсонском направлении уничтожено не менее 35 украинских бойцов, два автомобиля и САУ "Гвоздика".
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и технику в 104 районах. Силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника, перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.